Рецепт вкуснейшей крем-пасты из авокадо за 5 минут: идеальная закуска

Приготовить дома вкуснейшую и нежную закуску из авокадо не составит для вас труда. Такое блюдо порадует всех.

Вам понадобятся такие продукты

Авокадо 1 шт

Лимон или лайм

Вяленые томаты 3 шт

Красный лук 1/2 шт

Сливочны сыр 2 ст.л

Черный перец

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите один спелый авокадо и разомните его вилкой. Сбрызните его соком лимона, чтобы он не потемнел. Три вяленых томата среднего размера нарежьте мелко и добавьте к авокадо.

Также добавьте туда измельченный красный луки и две столовые ложки сливочного сыра (лучше брать Филадельфию). Хорошо перемешайте и добавьте черный перец.

Подавайте на гренках. Приятного аппетита!