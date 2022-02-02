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Рецепт вкуснейшей крем-пасты из авокадо за 5 минут: идеальная закуска

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Среда 02 февраля 2022 09:14
Рецепт вкуснейшей крем-пасты из авокадо за 5 минут: идеальная закуска Рецепт крем-пасты из авокадо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Приготовить дома вкуснейшую и нежную закуску из авокадо не составит для вас труда. Такое блюдо порадует всех.

Рецептом в Instagram поделился кулинар Евгений Пономарь.

Вам понадобятся такие продукты

  • Авокадо 1 шт
  • Лимон или лайм
  • Вяленые томаты 3 шт
  • Красный лук 1/2 шт
  • Сливочны сыр 2 ст.л
  • Черный перец

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите один спелый авокадо и разомните его вилкой. Сбрызните его соком лимона, чтобы он не потемнел. Три вяленых томата среднего размера нарежьте мелко и добавьте к авокадо.

Также добавьте туда измельченный красный луки и две столовые ложки сливочного сыра (лучше брать Филадельфию). Хорошо перемешайте и добавьте черный перец.

Подавайте на гренках. Приятного аппетита!

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