Рецепт вкуснейшей крем-пасты из авокадо за 5 минут: идеальная закуска
Рецепт крем-пасты из авокадо (коллаж РБК-Украина)
Приготовить дома вкуснейшую и нежную закуску из авокадо не составит для вас труда. Такое блюдо порадует всех.
Рецептом в Instagram поделился кулинар Евгений Пономарь.
Вам понадобятся такие продукты
- Авокадо 1 шт
- Лимон или лайм
- Вяленые томаты 3 шт
- Красный лук 1/2 шт
- Сливочны сыр 2 ст.л
- Черный перец
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите один спелый авокадо и разомните его вилкой. Сбрызните его соком лимона, чтобы он не потемнел. Три вяленых томата среднего размера нарежьте мелко и добавьте к авокадо.
Также добавьте туда измельченный красный луки и две столовые ложки сливочного сыра (лучше брать Филадельфию). Хорошо перемешайте и добавьте черный перец.
Подавайте на гренках. Приятного аппетита!
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