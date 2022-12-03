Как ускорить созревание авокадо: можно будет есть уже через 2 минуты

Авокадо - вкусный и здоровый продукт, который нужно ежедневно употреблять. Часто случается, когда в магазине можно приобрести незрелое авокадо. Однако не стоит разочаровываться, ведь можно быстро ускорить его созревание.
Об этом пишет SantePlus.
Авокадо обладает многими полезными свойствами, поэтому его называют суперпродуктом. Такой продукт богат питательными веществами, такими как витамин Е, С, В6, медь или даже фолиевая кислота. Также он является источником антиоксидантов и противовоспалительных соединений.
Кроме того, авокадо способствует здоровью кишечника, а также поддерживает здоровый вес тела.
Поможет микроволновка
Чтобы ускорить созревание авокадо, необходимо следовать инструкциям:
Отмечается, что этот способ лучше работает, когда авокадо почти созрело. То есть он не должен быть твердым, как камень.
Используйте духовку
Метод духовки и фольги есть один из самых эффективных, если вам нужно съесть авокадо сразу. Однако такой способ может повлиять на вкус и текстуру авокадо. В частности, необходимо:
Банановый трюк для созревания авокадо
Если вы не слишком торопитесь и можете подождать еще день-два, то можно положить авокадо рядом с бананом или поместить в бумажный/полиэтиленовый пакет, чтобы ускорить процесс.
Вы также можете завернуть свое авокадо в газету, чтобы он созрел только через несколько дней. Тогда он будет производить этилен - газ, который позволяет ему созреть.
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