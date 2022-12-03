Как ускорить созревание авокадо: можно будет есть уже через 2 минуты

Чем полезен авокадо

Авокадо обладает многими полезными свойствами, поэтому его называют суперпродуктом. Такой продукт богат питательными веществами, такими как витамин Е, С, В6, медь или даже фолиевая кислота. Также он является источником антиоксидантов и противовоспалительных соединений.

Кроме того, авокадо способствует здоровью кишечника, а также поддерживает здоровый вес тела.

Как ускорить созревание авокадо

Поможет микроволновка

Чтобы ускорить созревание авокадо, необходимо следовать инструкциям:

Сначала нужно хорошо вымыть авокадо;

Далее проколоть его ножом, вилкой или зубочисткой. Отверстия нужно сделать по всей поверхности авокадо;

Разрежьте его пополам и удалите косточку;

Затем заверните каждую половинку в пленку, подходящую для микроволновки;

Установите микроволновку на низкую температуру и поставьте на 30 секунд;

Когда он станет мягким, извлеките его и поместите завернутые половинки под холодную проточную воду.

Отмечается, что этот способ лучше работает, когда авокадо почти созрело. То есть он не должен быть твердым, как камень.

Используйте духовку

Метод духовки и фольги есть один из самых эффективных, если вам нужно съесть авокадо сразу. Однако такой способ может повлиять на вкус и текстуру авокадо. В частности, необходимо:

Разогреть духовку до 90°C;

Завернуть авокадо в пергаментную бумагу, затем в алюминиевую фольгу и положить в форму для запекания;

Поставьте в духовку на 10 минут или пока плод не созреет (длительность зависит от степени зрелости авокадо);

Разверните авокадо и положите его в холодильник на несколько минут, прежде чем есть.

Банановый трюк для созревания авокадо

Если вы не слишком торопитесь и можете подождать еще день-два, то можно положить авокадо рядом с бананом или поместить в бумажный/полиэтиленовый пакет, чтобы ускорить процесс.

Вы также можете завернуть свое авокадо в газету, чтобы он созрел только через несколько дней. Тогда он будет производить этилен - газ, который позволяет ему созреть.