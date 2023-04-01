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Як приготувати яйце пашот без варіння та оцту: лайфхак, з яким усе вийде! (відео)

Як просто приготувати яйце пашот без оцту (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Яйця - ідеальний варіант для сніданку, адже вони надовго насичують організм і поповнюють запаси важливих мікроелементів. Іншою перевагою є те, що їх можна готувати в різних варіаціях. Найбільш вишуканою заведено вважати спосіб варіння "пашот".

Як без зайвих зусиль приготувати яйце пашот вдома, розповіла фуд-блогерка Ірина Лазун на своїй сторінці в Instagram.

Тримайте дієвий лайфхак

Вам знадобиться:

  • яйце
  • 100 мл води
  • 1/2 чайної ложки солі

Покрокове пояснення

Візьміть невелику миску або чашку, яку можна поставити до мікрохвильовки. Налийте туди воду, додайте сіль та ретельно перемішайте до розчинення.

Далі в миску обережно вбиваємо яйце, щоб зберегти цілісність жовтка. Вода повинна покрити яйце повністю. Поставте миску в мікрохвильовку з потужністю 800 Вт на 1,5-2 хвилини.

Спостерігайте за процесом приготування, адже все залежить від потужності приладу. Коли яйце буде готовим, можна діставати. Додайте свої улюблені інгредієнти та насолоджуйтеся вишуканим сніданком.

Чому варто щодня їсти яйця

  • У яйцях містяться вітамін А, вітамін D, холін і селен.
  • Одне велике яйце містить від 18 до 48% рекомендованої норми білка для дітей віком від 1 до 13 років.
  • Одне велике яйце забезпечує від 60 до 128% вітаміну А і від 18 до 23% вітаміну В-12.
  • Яйця також є джерелом харчового холестерину та насичених жирів.

Раніше ми розповідали, як перевірити свіжість яєць прямо в магазині.

Читайте також, як почистити варені яйця буквально за одну хвилину.

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