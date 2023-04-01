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Как приготовить яйцо пашот без варки и уксуса: лайфхак, с которым все получится! (видео)

Как просто приготовить яйцо пашот без уксуса (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Яйца - идеальный вариант для завтрака, ведь они надолго насыщают организм и пополняют запасы важных микроэлементов. Другим преимуществом является то, что их можно готовить в разных вариациях. Наиболее изысканным принято считать способ варки "пашот".

Как без лишних усилий приготовить яйцо пашот дома, рассказала фуд-блогер Ирина Лазун на своей странице в Instagram.

Держите действенный лайфхак

Вам понадобится:

  • яйцо
  • 100 мл воды
  • 1/2 чайной ложки соли

Пошаговое объяснение

Возьмите небольшую миску или чашку, которую можно поставить в микроволновку. Налейте туда воду, добавьте соль и тщательно перемешайте до растворения.

Далее в миску осторожно вбиваем яйцо, чтобы сберечь целостность желтка. Вода должна покрыть яйцо полностью. Поставьте миску в микроволновку мощностью 800 Вт на 1,5-2 минуты.

Следите за процессом приготовления, ведь все зависит от мощности прибора. Когда яйцо будет готовым, можно доставать. Добавьте любимые ингредиенты и наслаждайтесь изысканным завтраком.

Почему стоит каждый день есть яйца

  • В яйцах содержатся витамин А, витамин D, холин и селен.
  • Одно большое яйцо содержит от 18 до 48% рекомендуемой нормы белка для детей от 1 до 13 лет.
  • Одно большое яйцо обеспечивает от 60 до 128 % витамина А и от 18 до 23 % витамина В-12.
  • Яйца также являются источником холестерина и насыщенных жиров.

Раньше мы рассказывали, как проверить свежесть яиц прямо в магазине.

Читайте также, как почистить отварные яйца буквально за одну минуту.

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