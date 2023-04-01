Как приготовить яйцо пашот без варки и уксуса: лайфхак, с которым все получится! (видео)

Держите действенный лайфхак

Вам понадобится:

яйцо

100 мл воды

1/2 чайной ложки соли

Пошаговое объяснение

Возьмите небольшую миску или чашку, которую можно поставить в микроволновку. Налейте туда воду, добавьте соль и тщательно перемешайте до растворения.

Далее в миску осторожно вбиваем яйцо, чтобы сберечь целостность желтка. Вода должна покрыть яйцо полностью. Поставьте миску в микроволновку мощностью 800 Вт на 1,5-2 минуты.

Следите за процессом приготовления, ведь все зависит от мощности прибора. Когда яйцо будет готовым, можно доставать. Добавьте любимые ингредиенты и наслаждайтесь изысканным завтраком.

Почему стоит каждый день есть яйца