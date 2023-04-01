Как приготовить яйцо пашот без варки и уксуса: лайфхак, с которым все получится! (видео)

Яйца - идеальный вариант для завтрака, ведь они надолго насыщают организм и пополняют запасы важных микроэлементов. Другим преимуществом является то, что их можно готовить в разных вариациях. Наиболее изысканным принято считать способ варки "пашот".
Как без лишних усилий приготовить яйцо пашот дома, рассказала фуд-блогер Ирина Лазун на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
Возьмите небольшую миску или чашку, которую можно поставить в микроволновку. Налейте туда воду, добавьте соль и тщательно перемешайте до растворения.
Далее в миску осторожно вбиваем яйцо, чтобы сберечь целостность желтка. Вода должна покрыть яйцо полностью. Поставьте миску в микроволновку мощностью 800 Вт на 1,5-2 минуты.
Следите за процессом приготовления, ведь все зависит от мощности прибора. Когда яйцо будет готовым, можно доставать. Добавьте любимые ингредиенты и наслаждайтесь изысканным завтраком.
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