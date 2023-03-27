Як почистити яйця буквально за одну хвилину: найпростіший спосіб

Відварити яйце і почистити його – завдання одне з найпростіших. Але на практиці багато хто стикається з тим, що яйце виходить недовареним або перевареним, а отримати ідеально очищену рівну поверхню - складно.

Як правильно варити яйця та який спосіб допоможе їх очистити менше, ніж за хвилину – читайте у матеріалі нижче.

Як правильно варити яйця

Залийте яйця холодною водою та на великому вогні доведіть воду до кипіння. Потім вимкніть вогонь і залиште яйця в гарячій воді.

4 хвилин буде достатньо, щоб жовток був м'яким, а білок - відносно твердим. Через 6 хвилин жовток стане щільнішим по краях і рідким усередині. Якщо потримати яйця у гарячій воді довше, жовток стане щільнішим.

Можна варити й в інший спосіб. Складіть яйця в каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до середнього і варіть 4-5 хвилин. 7-8 хвилин потрібно для щільнішого жовтка, а 9-10 хвилин - для яйця на круто.

Якщо жовток має сірий наліт після варіння - ви точно переварили яйця.

Як варити, щоб не шкаралупа не тріскалася

Щоб яйця не тріснули під час варіння, покладіть їх заздалегідь у теплу воду або потримайте 15 хвилин у кімнатній температурі. Це потрібно, щоб вирівняти різницю температури.

Під час варіння додайте у воду сіль – не менше 1 ч. ложки на літр води. Сіль не дасть витекти білку, якщо шкаралупа трісне.

Як варити, щоб яйця легко чистилися

Свіжі яйця чистяться набагато гірше, ніж ті, що полежали кілька днів. І дуже важливо – відразу після варіння покладіть яйця у крижану воду, на 5-10 хвилин.

Якщо вам потрібні яйця для оформлення страви або салату, тобто є інший спосіб, який допоможе очистити шкаралупу та отримати ідеально рівне яйце.

Дістаньте варене яйце з каструлі, покладіть у склянку. Наповніть склянку наполовину холодною водою та закрийте зверху долонею. Потім 3 секунди активно трясіть склянку в різні боки. Тепер вам достатньо потягнути шкаралупу, і вона зніметься з яйця повністю.