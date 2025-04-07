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Як приготувати ніжний паштет: рецепт смакоти для великоднього сніданку

Як приготувати ніжний паштет для сніданку на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Домашній паштет - це не просто закуска, а справжній спогад смаків з дитинства. На Великдень його подають до крашанок, хріну та свіжого хліба і він чудово доповнює святковий сніданок.

Як приготувати ніжний паштет для сніданку на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

  • Печінка (куряча або яловича) - 500 г
  • Цибуля - 1 велика
  • Морква - 1 шт.
  • Вершкове масло - 100 г
  • Молоко - 150 мл
  • Сіль, перець - до свого смаку
  • Лавровий лист - 1-2 шт.
  • Олія для смаження

Як готувати ніжний паштет для святкового сніданку

Підготовка печінки:

Очистити печінку від плівок та прожилок. Замочити на 15-20 хв у молоці - це зробить її ніжнішою та позбавить гіркоти.

Овочі:

Цибулю та моркву нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору.

Смаження печінки:

Додати до овочів печінку, сіль, перець і лавровий лист. Готувати на середньому вогні 15-20 хвилин.

Подрібнення:

Вийняти лавровий лист. Все перекласти в блендер і змолоти до однорідної маси. Додати вершкове масло - воно має бути кімнатної температури.

Остудити й настоювати:

Готовий паштет охолодити в холодильнику мінімум на 2 години. Найкраще - залишити на ніч, тоді смак розкриється повністю.

Поради:

  • Якщо ви хочете отримати більш ніжний смак - додайте пару ложок вершків
  • Для пікантності - червоний перець, трохи мускатного горіха або пару крапель коньяку (якщо його не будуть їсти діти)
  • Зберігати паштет потрібно у холодильнику, зверху зробіть шар масла, щоб він довго не псувався

А ось так готується такий паштет без процесу смаження:

 

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