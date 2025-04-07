Как приготовить нежный паштет: рецепт вкуснятины для пасхального завтрака

Домашний паштет - это не просто закуска, а настоящее воспоминание вкусов из детства. На Пасху его подают к пасхальным яйцам, хрену и свежему хлебу и он прекрасно дополняет праздничный завтрак.
Как приготовить нежный паштет для завтрака на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Подготовка печени:
Очистить печень от пленок и прожилок. Замочить на 15-20 мин в молоке - это сделает ее более нежной и избавит от горечи.
Овощи:
Лук и морковь нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Жарка печени:
Добавить к овощам печень, соль, перец и лавровый лист. Готовить на среднем огне 15-20 минут.
Измельчение:
Вынуть лавровый лист. Все переложить в блендер и смолоть до однородной массы. Добавить сливочное масло - оно должно быть комнатной температуры.
Остудить и настаивать:
Готовый паштет охладить в холодильнике минимум на 2 часа. Лучше всего - оставить на ночь, тогда вкус раскроется полностью.
А вот так готовится такой паштет без процесса жарки: