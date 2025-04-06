Як приготувати ідеальний холодець: традиційний рецепт до великоднього столу

Холодець - одна з найважливіших м'ясних страв українського святкового столу. Особливо на Великдень, коли він подається поряд із шинкою, яйцями та домашніми ковбасами. Але щоб холодець вийшов густим, ароматним і прозорим, як у дитинстві - потрібно знати кілька нюансів.

Як приготувати ідеальний холодець на Великдень і які секрети про цю страву варто знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що вам знадобиться:

1 свиняча ніжка (можна з вушком або хвостиком - для клейкості)

1-1,5 кг яловичини на кістці (лопатка, грудинка або гомілка)

1 морква

1 цибулина

3-4 зубчики часнику

Лавровий лист, перець горошком, сіль

Як готувати холодець на Великдень

Підготовка м'яса:

Замочіть м'ясо в холодній воді на 2-3 години, змінюючи воду - це допоможе позбутися зайвої крові.

Варіння:

Залийте м'ясо водою (щоб покривала на 4-5 см), доведіть до кипіння, зніміть піну. Додайте лавровий лист, перець, цибулю та моркву. Варіть на дуже малому вогні 6-8 годин без кипіння - бульйон має повільно варитися.

Проціджування:

Дістаньте м’ясо, процідіть бульйон. М'ясо переберіть, наріжте або розберіть на волокна.

Часник і м'ясо:

У форми покладіть м'ясо, залийте бульйоном, додайте товчений часник (до свого смаку). Охолодіть, поставте в холодильник на 6-8 годин.

Подача:

Перед подачею прикрасьте вареною морквою, зеленню або вареним яйцем - за бажанням.

Секрети приготування холодцю

Правильне м'ясо

М'ясо - це головний інгредієнт для правильного холодцю. Кращий вибір - свинячі ніжки, саме та частина, яка прилягає до копит. В цій частині величезна кількість желатину і це гарантує, що холодець вийде ідеальним. Свинячі ніжки можуть бути основою, але можна додати будь-які інші види м'яса - індичка, курка, яловичина чи навіть дичина.

Замочування

М'ясо потрібно замочити мінімум на декілька годин, а найкраще - на ніч. Це дозволить розм'якшити волокна, видалити всі забруднення і пом'якшити шкіру. Залийте м'ясо так, щоб воно було повністю покрите водою та залиште відмокати.

Правило першої води

Першу воду після закипання необхідно злити. Багато хто нехтує цим правилом, однак саме ця хитрість забезпечує кришталеву прозорість і гарний смак готової страви. Перед тим як залити м'ясо знову, промийте його під проточною водою. Вода має покривати м'ясо щонайменше на 2 сантиметри. Це дозволить обійтися без желатину і без необхідності доливати воду під час варіння.

Послідовність спецій

Хороший холодець потрібно варити не менше п'яти годин. І тільки після цього в холодець потрібно додавати овочі та спеції, оскільки тривале варіння знищить весь смак та корисні елементи. Незадовго до кінця варіння додавайте моркву та цибулю, а ще сіль та спеції. Варто обережніше бути з сіллю, бо її смак проявляється тільки тоді, як холодець застигне.

Оброблення м'яса

Коли бульйон звариться, м'ясо потрібно дістати, а рідину - процідити. Обережно відокремлюйте м'ясо від кісток та подрібніть його. А потім змішайте з подрібненим часником - так буде смачніше.

Застигання

Заморожувати холодець потрібно при помірній температурі, тому відкритий балкон або морозилка не дуже підходять для цього. Найкраще - середня полиця холодильника, саме там холодець застигне так, як треба і збереже свій смак та аромат.