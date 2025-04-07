Как приготовить нежный паштет: рецепт вкуснятины для пасхального завтрака
Домашний паштет - это не просто закуска, а настоящее воспоминание вкусов из детства. На Пасху его подают к пасхальным яйцам, хрену и свежему хлебу и он прекрасно дополняет праздничный завтрак.
Как приготовить нежный паштет для завтрака на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Что вам понадобится:
- Печень (куриная или говяжья) - 500 г
- Лук - 1 крупный
- Морковь - 1 шт.
- Сливочное масло - 100 г
- Молоко - 150 мл
- Соль, перец - по своему вкусу
- Лавровый лист - 1-2 шт.
- Масло для жарки
Как готовить нежный паштет для праздничного завтрака
Подготовка печени:
Очистить печень от пленок и прожилок. Замочить на 15-20 мин в молоке - это сделает ее более нежной и избавит от горечи.
Овощи:
Лук и морковь нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Жарка печени:
Добавить к овощам печень, соль, перец и лавровый лист. Готовить на среднем огне 15-20 минут.
Измельчение:
Вынуть лавровый лист. Все переложить в блендер и смолоть до однородной массы. Добавить сливочное масло - оно должно быть комнатной температуры.
Остудить и настаивать:
Готовый паштет охладить в холодильнике минимум на 2 часа. Лучше всего - оставить на ночь, тогда вкус раскроется полностью.
Советы:
- Если вы хотите получить более нежный вкус - добавьте пару ложек сливок
- Для пикантности - красный перец, немного мускатного ореха или пару капель коньяка (если его не будут есть дети)
- Хранить паштет нужно в холодильнике, сверху сделайте слой масла, чтобы он долго не портился
А вот так готовится такой паштет без процесса жарки: