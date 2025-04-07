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Как приготовить нежный паштет: рецепт вкуснятины для пасхального завтрака

Понедельник 07 апреля 2025 07:41
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Как приготовить нежный паштет: рецепт вкуснятины для пасхального завтрака Как приготовить нежный паштет для завтрака на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Домашний паштет - это не просто закуска, а настоящее воспоминание вкусов из детства. На Пасху его подают к пасхальным яйцам, хрену и свежему хлебу и он прекрасно дополняет праздничный завтрак.

Как приготовить нежный паштет для завтрака на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Печень (куриная или говяжья) - 500 г
  • Лук - 1 крупный
  • Морковь - 1 шт.
  • Сливочное масло - 100 г
  • Молоко - 150 мл
  • Соль, перец - по своему вкусу
  • Лавровый лист - 1-2 шт.
  • Масло для жарки

Как готовить нежный паштет для праздничного завтрака

Подготовка печени:

Очистить печень от пленок и прожилок. Замочить на 15-20 мин в молоке - это сделает ее более нежной и избавит от горечи.

Овощи:

Лук и морковь нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Жарка печени:

Добавить к овощам печень, соль, перец и лавровый лист. Готовить на среднем огне 15-20 минут.

Измельчение:

Вынуть лавровый лист. Все переложить в блендер и смолоть до однородной массы. Добавить сливочное масло - оно должно быть комнатной температуры.

Остудить и настаивать:

Готовый паштет охладить в холодильнике минимум на 2 часа. Лучше всего - оставить на ночь, тогда вкус раскроется полностью.

Советы:

  • Если вы хотите получить более нежный вкус - добавьте пару ложек сливок
  • Для пикантности - красный перец, немного мускатного ореха или пару капель коньяка (если его не будут есть дети)
  • Хранить паштет нужно в холодильнике, сверху сделайте слой масла, чтобы он долго не портился

А вот так готовится такой паштет без процесса жарки:

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