Як приготувати кутю з перловки, щоб вона була дуже смачна

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

300 грамів перлової крупи

100 г сушеної журавлини

50 г маку

100 г родзинок

50 г волоських горіхів

2 ст. л. меду

сік з половинки лимона.

Почнемо приготування. Для початку промийте крупу, залийте її 1-1,5 літрами води та залиште на ніч. Каша має набухнути під кришкою та в умовах кімнатної температури.

Якщо ж у вас немає часу та ви не хочете замочувати перловку, просто поставте її на вогонь, а коли вона закипить, дайте їй "протомитися" протягом 40 хвилин.

Промийте мак, а потім залийте його окропом і залиште на 30 хвилин. Потім перебийте його у блендері. Волоські горіхи потрібно підсушити у духовці та нарізати шматочками.

Потім можете починати усе змішувати. Викладайте перловку у глибоку миску, додавайте туди перебитий мак, горіхи, родзинки та сушену журавлину. Усе це потрібно заправити медом та соком лимона. Не забувайте усе ретельно перемішати. Вже за 30 хвилин (цей час потрібен, аби кутя настоялася) ви зможете подавати смачну страву.