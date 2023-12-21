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Ця закуска "задобрить" Зеленого Дракона: простий та дуже смачний рецепт рулетиків з риби та огірка

Четвер 21 грудня 2023 15:01
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Ця закуска "задобрить" Зеленого Дракона: простий та дуже смачний рецепт рулетиків з риби та огірка Проста закуска на Новий рік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро Новий рік, а тому багато хто почав планувати святкове меню. І якщо ви хочете пригощати гостей та рідних чимось оригінальним - зверніть увагу на рецепт цієї простої та дуже смачної закуски, яка точно "задобрить" Зеленого Дракона.

Як приготувати рулетики з огірка та риби, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: сайт Shuba, TikTok-сторінка sheff_cook0.

Готуємо новорічну закуску

Для того, аби зробити легкі та смачні рулетики, вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 3 огірки
  • 150 грамів слабосолоної сьомги
  • 50 грамів вершкового сиру
  • пучок зелені.

Почнемо приготування. Вам не доведеться витрачати чимало часу, тому таку закуску можна готувати безпосередньо перед подачею на стіл.

Спочатку помийте огірки, наріжте їх тонкими слайсами. Для цього гарно підійде гостра овочечистка. Слайси мають бути довгими та рівними. Потім розкладіть їх на харчовій плівці. Аби прибрати зайву вологу, промокніть огірки паперовими серветками, так вони трохи підсушаться на не розповзуться.

Ця закуска &quot;задобрить&quot; Зеленого Дракона: простий та дуже смачний рецепт рулетиків з риби та огірка

Рецепт закуски на новий рік (скріншот)

На викладені рівним шаром слайси огірків викладайте шматочки риби. Потім змажте сьомгу вершковим сиром, додайте трохи зелені.

Ця закуска &quot;задобрить&quot; Зеленого Дракона: простий та дуже смачний рецепт рулетиків з риби та огірка

Що приготувати на Новий рік (скріншот)

Починайте формувати рулет. Обережно скручуйте огірки з начинкою. У цьому вам допоможе харчова плівка, на яку ви викладали продукти.

Після того, як ви сформуєте рулетик, вставте шпажки та нарізайте готову страву порційними шматочками. Така закуска вразить гостей, адже вона не тільки смачна, а ще й сподобається тим, хто втомився від звичайних канапок.

Ця закуска &quot;задобрить&quot; Зеленого Дракона: простий та дуже смачний рецепт рулетиків з риби та огірка

Готові рулети з огірка та риби (скріншот)

Окрім цього, зелений огірок точно допоможе вам прикликати удачу, яку у 2024 році приноситиме Дракон.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як приготувати десерт для дорослих - такий "п'яний виноград" вразить усіх гостей.

Окрім цього, нещодавно з'явився незвичайний рецепт куті на Різдво.

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