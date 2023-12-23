Как приготовить кутью из перловки, чтобы она была очень вкусная

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

300 граммов перловой крупы

100 г сушеной клюквы

50 г мака

100 г изюма

50 г грецких орехов

2 ст. л. меда

сок из половинки лимона.

Начнём приготовление. Для начала промойте крупу, залейте ее 1-1,5 литрами воды и оставьте на ночь. Каша должна набухнуть под крышкой и при комнатной температуре.

Если у вас нет времени и вы не хотите замачивать перловку, просто поставьте ее на огонь, а когда она закипит, дайте ей "протомиться" в течение 40 минут.

Промойте мак, затем залейте его кипятком и оставьте на 30 минут. Затем перебейте его в блендере. Грецкие орехи нужно подсушить в духовке и нарезать кусочками.

Затем можете начинать все смешивать. Выкладывайте перловку в глубокую миску, добавляйте туда перебитый мак, орехи, изюм и сушеную клюкву. Всё это нужно заправить медом и соком лимона. Не забывайте все тщательно перемешать. Уже через 30 минут (это время нужно, чтобы кутья настоялась) вы сможете подавать вкусное блюдо.