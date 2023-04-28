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Як приготувати ароматний хек, що вийде смачнішим за червону рибу: покроковий рецепт

Фото: рецепт смачного соковитого хеку (скриншот youtube.com)
Автор: Володимир Костирін

Хек є звичною для нашого столу рибою, яку багато хто любить за доступність, приємний смак м'яса, і корисність, адже мерлуза багата на вітаміни та різноманітні життєво необхідні речовини. Є чимало варіантів приготування цієї морської та океанської риби для подачі як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Пропонуємо вам цікавий та швидкий рецепт ароматного хека, що в результаті може навіть затьмарити лосося та перевершити всі очікування.

Способом приготувати такий апетитний хек із цибулею в духовці ділиться "Майстерня ідей".

Рецепт соковитого й ароматного хека

Що нам потрібно - інгредієнти

  • тушка хека - 1,5-1,6 кілограма
  • цибуля ріпчаста - 2 штучки
  • лаваш - для подачі до столу

Для маринування беремо:

  • мелений перець та сіль - на смак
  • приправа для риби - 1 чайна ложка
  • сухий часник - 1 чайна ложка
  • паприка - 1 чайна ложка
  • олія соняшникова - 2-3 столові ложки

Для кляру нам потрібні:

  • яйця - 2-3 штуки
  • зелень - на смак
  • зерна гірчиці - 1 чайна ложка
  • майонез - 2-3 столові ложки
  • борошно та панірувальні сухарі

Приготування:

Крок 1. Спочатку потрібно нарізати тушку хека порційними шматками і видалити плавці. Тепер слід перекласти рибу на місткість одним шаром. Далі - посолити та поперчити, рівномірно розподілити по поверхні приправу, часник і паприку, а потім цівкою вилити олію. Залишається тепер трохи втерти спеції в рибу з обох боків, після чого потрібно залишити так маринуватися на пів години.

Рецепт хеку з цибулею в борошняній суміші в духовці (фото: maisternia-idei.com.ua)

Крок 2. В окремій ємності з'єднуємо яйця, зелень, гірчицю та майонез, після чого слід перемішати до однорідності.

Рецепт хеку - підготовка маринаду (фото: maisternia-idei.com.ua)

Крок 3. У тарілці окремо змішуємо борошно з панірувальними сухарями в рівних кількостях. У такій борошняній суміші далі вмочуємо шматочки нашого хека, після чого щедро купаємо в клярі.

Приготування хеку - купання в клярі (фото: maisternia-idei.com.ua)

Крок 4. Потрібно злегка змочити водою лист пергаменту та укласти на лист, після чого змастити його олією. Туди переміщаємо підготовлену рибу, після чого відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин.

Підготовлені тушки хека відправляємо до духовки на аркуші пергаменту (фото: maisternia-idei.com.ua)

Крок 5. Слід нарізати цибулю півкільцями й обсмажити на олії до прозорості або легкого рум'янцю, після чого посолити та поперчити на смак.

Тепер для хека готуємо нарізану цибулю (фото: maisternia-idei.com.ua)

Крок 6. Застилаємо тарілку лавашем у кілька шарів. Зверху потрібно сформувати подушку цибулі. Після того дістаємо з духовки хека і перекладаємо на цибулю. За бажанням можна посипати зеленню і страва готова до подачі на стіл.

Ось такий виходить запашний хек (фото: maisternia-idei.com.ua)

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати ідеальний хек на сковороді, та розкривали важливе правило обсмажування.

А також писали про незаслужено забутий рецепт риби "під маринадом".

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