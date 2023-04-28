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Как приготовить ароматный хек, который получится вкуснее красной рыбы: пошаговый рецепт

Фото: рецепт вкусного сочного хека (скриншот youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

Хек является привычной для нашего стола рыбой, которую многие любят за доступность, приятный вкус мяса, и полезность, ведь мерлуза богата витаминами и разнообразными жизненно необходимыми веществами. Есть масса вариантов по приготовлению этой морской и океанской рыбы для подачи как в горячем, так и в холодном виде.

Предлагаем вам интересный и быстрый рецепт ароматного хека, что в результате может даже затмить лосося и превзойти все ожидания.

Способом приготовить такой аппетитный хек с луком в духовке делится "Майстерня ідей".

Рецепт сочного и ароматного хека

Что нам потребуется - ингредиенты

  • тушка хека - 1,5-1,6 килограмм
  • лук репчатый - 2 штучки
  • лаваш - для подачи к столу

Для маринования берем:

  • молотый перец и соль - по вкусу
  • приправа для рыбы - 1 чайная ложка
  • сухой чеснок - 1 чайная ложка
  • паприка - 1 чайная ложка
  • масло растительное - 2-3 столовые ложки

Для кляра нам нужны:

  • яйца - 2-3 штуки
  • зелень - по вкусу
  • зерна горчицы - 1 чайная ложка
  • майонез - 2-3 столовые ложки
  • мука и панировочные сухари

Приготовление блюда:

Шаг 1. Вначале нужно нарезать тушку хека порционными кусками и удалить плавники. Теперь следует переложить рыбу в емкость одним слоем. Далее - посолить и поперчить, распределить равномерно по поверхности приправу, чеснок и паприку, а затем струйкой вылить масло. Остается теперь слегка втереть специи в рыбу с обеих сторон, после чего нужно оставить так мариноваться на полчаса.

Рецепт хека с луком в мучной смеси в духовке (фото: maisternia-idei.com.ua)

Шаг 2. В отдельной емкости соединяем яйца, зелень, горчицу и майонез, после чего следует перемешать все до однородности.

Рецепт хека - подготовка маринада (фото: maisternia-idei.com.ua)

Шаг 3. В тарелке отдельно смешиваем муку с панировочными сухарями в равных количествах. В такой мучной смеси далее обмакиваем кусочки нашего хека, после чего щедро купаем в кляре.

Приготовление хека - купание в кляре (фото: maisternia-idei.com.ua)

Шаг 4. Нужно слегка смочить водой лист пергамента и уложить на противень, после чего смазать его растительным маслом. Туда перемещаем подготовленную рыбу, после чего отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Подготовленные тушки хека отправляем в духовку на листе пергамента (фото: maisternia-idei.com.ua)

Шаг 5. Следует нарезать лук полукольцами и обжарить на растительном масле до прозрачности или легкого румянца, после чего посолить и поперчить по вкусу.

Теперь для хека подготавливаем нарезанный лук (фото: maisternia-idei.com.ua)

Шаг 6. Застилаем тарелку лавашем в несколько слоев. Сверху нужно сформировать подушку лука. После достаем из духовки хека и перекладываем на лук. По желанию можно посыпать зеленью, и блюдо готово к подаче на стол.

Вот такой получается ароматный хек (фото: maisternia-idei.com.ua)

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный хек на сковороде, и раскрывали важное правило обжарки.

А также писали про незаслуженно забытый рецепт рыбы "под маринадом".

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