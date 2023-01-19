Як правильно зберігати та використовувати освячену воду: що з нею робити не можна

Для чого використовують освячену воду

Для пиття. Її можна і потрібно пити й застосовують таку воду під час хвороби. Також цю воду по ковтку п'ють при загостренні хронічних захворювань. Від хвороби вона, звичайно, не вилікує, але вважається, що така вода допомагає полегшити стан і заспокоює. Для профілактики її не п'ють. Вживають таку воду вранці, натще та обов'язково читають молитви.

Зовнішньо. Освяченою водою протирають скроні або лоба при головних болях, а також рани - щоб вони швидше гоїлися.

Від негативу. Часто таку воду використовують для оббризкування різних предметів чи житла. З давніх часів вірили, що освячена вода виганяє злих духів, негативну енергетику, позбавляє пристріту, очищає простір.

Поділися з ближнім. Освяченою водою заведено ділитися з ближніми. Якщо комусь потрібна допомога і вода дозволить прибрати вроки або полегшити біль - потрібно обов'язково поділитися водою. Робити це потрібно безкорисливо і щиро.

Як зберігати освячену воду

Свята вода здатна довго зберігати свої цілющі властивості та зберігати її можна багато місяців. Її набирають напередодні вдома у невеликі пляшечки чи баночки та приносять із собою до храму.

Найкраща тара для святої води – скляна, із щільною кришкою. Зберігати її потрібно в темному та прохолодному місці, бажано затишному, щоб вона не попадала під погляди чужих людей. Ставити її у холодильник не рекомендується.

Якщо вода не була використана до наступного свята або у неї з'явився неприємний запах, то не варто просто її виливати в раковину. Полийте цією водою домашні рослини або щось у дворі.

Що не можна робити зі святою водою

Використовувати освячену воду без віри не можна – вона не принесе жодної користі. Також не можна глузувати з її цілющих властивостей.

Не варто її виливати просто в землю, біля порога, біля входу до будинку чи сусідам у двір.

Зі святою водою не роблять компреси, нею не полощуть горло - тільки змащують або п'ють.

Ще такою водою не заведено вмиватися. Нею можна змастити обличчя за потреби, але вмиватися не варто.