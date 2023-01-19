Как правильно хранить и использовать освященную воду: что с ней делать нельзя

Для чего используют освященную воду

Для питья. Ее можно и нужно пить и применяют такую воду во время болезни. Также эту воду по глоточку пьют при обострении хронических заболеваний. От болезни она, конечно же, не вылечит, но считается, что такая вода помогает облегчить состояние и успокаивает. Для профилактики ее не пьют. Употребляют такую воду по утрам, натощак и обязательно читают молитвы.

Наружно. Освященной водой протирают виски или лоб при головных болях, а также раны - чтобы они быстрее заживали.

От негатива. Часто такую воду используют для обрызгивания различных предметов или жилья. С древних времен верили, что освященная вода выгоняет злых духов, негативную энергетику, избавляет от сглаза, очищает пространство.

Поделись с ближним. Освященной водой принято делиться с ближними. Если кому-то нужна помощь и вода позволит убрать сглаз или облегчить боль - нужно обязательно поделиться водой. Делать это нужно бескорыстно и совершенно искренне.

Как хранить освященную воду

Святая вода способна долго сохранять свои целебные свойства и хранить ее можно много месяцев. Ее набирают накануне дома в небольшие бутылочки или баночки и приносят с собой в храм.

Самая лучшая тара для святой воды - стеклянная, с плотной крышкой. Хранить ее нужно в темном и прохладном месте, желательно укромном, чтобы она не попадала под взгляды чужих людей. Ставить ее в холодильник не рекомендуется.

Если вода не была использована до следующего праздника или у нее появился неприятный запах, то не стоит ее просто выливать в раковину. Полейте этой воды домашние растения или что-то во дворе.

Что нельзя делать со святой водой

Использовать освященную воду без веры нельзя - она не принесет никакой пользы. Также нельзя насмехаться над ее целебными свойствами.

Не стоит ее выливать просто в землю, у порога, возле входа в дом или соседям во двор.

Со святой водой не делают компрессы, ею не полощут горло - только смазывают или пьют.

Еще такой водой не принято умываться. Ею можно смазать лицо при необходимости, но умываться не стоит.