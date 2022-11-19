Як правильно зберігати машину взимку, якщо немає гаража

Не всі автовласники мають власний гараж, тому взимку їм доводиться залишати свою машину на вулиці. Однак, у такий період варто правильно доглядати за автомобілем, щоб він не вийшов з ладу в неочікуваний момент.
Що потрібно зробити, щоб двері в автомобілі не примерзли - читайте нижче.
Тримати автомобіль у дворі зручно, адже не потрібно далеко ходити. Також на вулиці "під вікнами" машина завжди буде на виду, тому не потрібно буде хвилюватись, що з нею щось сталось.
До того ж варто зазначити, що на відкритому повітрі машина найменше схильна до корозії: краще провітрюються і швидше просихають приховані порожнини кузова.
Однак, на вулиці злодії можуть вибити скло та вкрасти залишені в машині речі, або навіть колеса. Висока ймовірність випадкових дрібних пошкоджень машини дітьми, тваринами та птахами.
Найголовніше, що взимку доведеться витрачати багато часу на розчищення машини від снігу і льоду. Вирішуючи, де зберігати машину взимку, врахуйте, що в деякі зимові дні ви не зможете виїхати швидко.
Ще до настання сильних морозів кожен водій, який планує тримати автомобіль на вулиці, повинен подбати про кілька важливих речей:
Додамо, що у салоні не варто включати максимальний обігрів, направляючи струмінь повітря на лобове скло. Воно може лопнути або дати тріщину. Теж станеться, якщо проводити мийку гарячою водою в мороз.
Зокрема, після миття треба ретельно перевірити, щоб кузов, замки дверей і бака ретельно обдули стисненим повітрям для видалення вологи. В іншому випадку в мороз все це може примерзнути.
Раніше ми повідомляли, що потрібно обов'язково мати в автомобілі взимку.
Також ми писали, як не можна залишати автомобіль на парковці.