Як правильно зберігати машину взимку, якщо немає гаража

Тримати автомобіль у дворі зручно, адже не потрібно далеко ходити. Також на вулиці "під вікнами" машина завжди буде на виду, тому не потрібно буде хвилюватись, що з нею щось сталось.

До того ж варто зазначити, що на відкритому повітрі машина найменше схильна до корозії: краще провітрюються і швидше просихають приховані порожнини кузова.

Однак, на вулиці злодії можуть вибити скло та вкрасти залишені в машині речі, або навіть колеса. Висока ймовірність випадкових дрібних пошкоджень машини дітьми, тваринами та птахами.

Найголовніше, що взимку доведеться витрачати багато часу на розчищення машини від снігу і льоду. Вирішуючи, де зберігати машину взимку, врахуйте, що в деякі зимові дні ви не зможете виїхати швидко.

Про що автовласникам необхідно подбати

Ще до настання сильних морозів кожен водій, який планує тримати автомобіль на вулиці, повинен подбати про кілька важливих речей:

Зимова гума. Такі шини набагато безпечніші, адже мають краще зчеплення з асфальтом. Також не варто забувати перевірити тиск повітря в шинах;

Рідину для омивання скла з низькою температурою замерзання. Варто придбати рідину, яка не замерзатиме при -20 С°;

Двері не примерзатимуть, якщо ущільнювачі обробляти силіконовим мастилом або водовідштовхувальними сумішами. Тоді взимку можна буде без проблем потрапити в салон авто;

Бак автомобіля взимку варто тримати максимально заповненим. Все тому, що тоді в ньому буде менше конденсату вологи з повітря;

Додамо, що у салоні не варто включати максимальний обігрів, направляючи струмінь повітря на лобове скло. Воно може лопнути або дати тріщину. Теж станеться, якщо проводити мийку гарячою водою в мороз.

Зокрема, після миття треба ретельно перевірити, щоб кузов, замки дверей і бака ретельно обдули стисненим повітрям для видалення вологи. В іншому випадку в мороз все це може примерзнути.