Ось як не можна залишати машину на парковці: усі роблять цю поширену помилку

Багато автовласників залишають свої машини на стоянці з вивернутими колесами. Одні це роблять ненавмисно, інші - викручують колеса цілеспрямовано. Однак, так краще взагалі не робити.

Що станеться, якщо залишати авто з вивернутими колесами - читайте нижче .

Чому так не варто робити

Існує думка, що з вивернутими колесами автомобіль не евакуюють

Деякі водії вважають, що з викрученими колесами машину не евакуюють. Насправді кран-маніпулятор прекрасно утримує машину при будь-якому положенні коліс.

Тому якщо, викручуючи кермо, ви сподіваєтеся, що евакуатор не зможе забрати ваш автомобіль, то даремно. Найкраще дотримуватися правил паркування.

Часто при паркуванні автомобіля на крутому ухилі водії для підстрахуватися вивертають колеса до упору. До того ж вважається, якщо паркуватись вниз по схилу, то найкраще авто ставити на задню передачу. Це найбільш надійний спосіб фіксації автомобіля на місці.

Можна створити перешкоду

Якщо так припаркуватись, то можна створити проблеми іншим водіям. Адже вивернуте колесо може забрати додатковий простір, який часом дуже необхідний комусь для виїзду зі стоянки або при маневрах у дворі.

Може зламатись машина

​Також є автомобілі, які оснащені гідропідсилювачем керма і часто автомобілісти впираються колесом в бордюр, щоб зафіксовувати машину під час паркування.

Однак, при тривалій зупинці з вивернутими колесами є ризик, що гідропідсилювач керма досить швидко вийде з ладу. Причиною тому - збільшене навантаження на насос підсилювача.