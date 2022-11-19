Как правильно хранить машину зимой, если нет гаража

Держать автомобиль во дворе удобно, ведь не нужно далеко ходить. Также на улице под окнами машина всегда будет на виду, поэтому не нужно будет волноваться, что с ней что-то произошло.

К тому же стоит отметить, что на открытом воздухе машина менее подвержена коррозии: лучше проветриваются и быстрее просыхают скрытые полости кузова.

Однако, на улице воры могут выбить стекло и украсть оставленные в машине вещи, или даже колеса. Высокая вероятность случайных мелких повреждений машины детьми, животными и птицами.

Самое главное, что зимой придется тратить много времени на расчистку машины от снега и льда. Решая где хранить машину зимой, учтите, что в некоторые зимние дни вы не сможете уехать быстро.

О чем автовладельцам необходимо позаботиться

Еще до наступления сильных морозов каждый водитель, планирующий держать автомобиль на улице, должен позаботиться о нескольких важных вещах:

Зимняя резина. Такие шины гораздо безопаснее, ведь имеют лучшее сцепление с асфальтом. Также не следует забывать проверить давление воздуха в шинах;

Жидкость для омывания стекла с низкой температурой замерзания. Следует приобрести жидкость, которая не будет замерзать при -20 С;

Двери не будут примерзать, если уплотнители обрабатывать силиконовой смазкой или водоотталкивающими смесями. Тогда зимой можно будет без проблем попасть в салон авто;

Бак автомобиля зимой следует держать максимально заполненным. Все потому, что тогда в нем будет меньше конденсата влаги из воздуха;

В салоне не стоит включать максимальный обогрев, направляя струю воздуха на лобовое стекло. Она может лопнуть или дать трещину. Тоже произойдет, если проводить мойку горячей водой в мороз.

В частности, после мытья нужно тщательно проверить, чтобы кузов, замки дверей и бака тщательно обдули сжатым воздухом для удаления влаги. В противном случае в мороз все это может примерзнуть.