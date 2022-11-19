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Как правильно хранить машину зимой, если нет гаража

Как хранить авто зимой на улице (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все автовладельцы имеют свой гараж, поэтому зимой им приходится оставлять свою машину на улице. Однако, в такой период следует правильно ухаживать за автомобилем, чтобы он не вышел из строя в неожиданный момент.

Что нужно сделать, чтобы двери в автомобиле не примерзли - читайте ниже.

Держать автомобиль во дворе удобно, ведь не нужно далеко ходить. Также на улице под окнами машина всегда будет на виду, поэтому не нужно будет волноваться, что с ней что-то произошло.

К тому же стоит отметить, что на открытом воздухе машина менее подвержена коррозии: лучше проветриваются и быстрее просыхают скрытые полости кузова.

Однако, на улице воры могут выбить стекло и украсть оставленные в машине вещи, или даже колеса. Высокая вероятность случайных мелких повреждений машины детьми, животными и птицами.

Самое главное, что зимой придется тратить много времени на расчистку машины от снега и льда. Решая где хранить машину зимой, учтите, что в некоторые зимние дни вы не сможете уехать быстро.

О чем автовладельцам необходимо позаботиться

Еще до наступления сильных морозов каждый водитель, планирующий держать автомобиль на улице, должен позаботиться о нескольких важных вещах:

  • Зимняя резина. Такие шины гораздо безопаснее, ведь имеют лучшее сцепление с асфальтом. Также не следует забывать проверить давление воздуха в шинах;
  • Жидкость для омывания стекла с низкой температурой замерзания. Следует приобрести жидкость, которая не будет замерзать при -20 С;
  • Двери не будут примерзать, если уплотнители обрабатывать силиконовой смазкой или водоотталкивающими смесями. Тогда зимой можно будет без проблем попасть в салон авто;
  • Бак автомобиля зимой следует держать максимально заполненным. Все потому, что тогда в нем будет меньше конденсата влаги из воздуха;

В салоне не стоит включать максимальный обогрев, направляя струю воздуха на лобовое стекло. Она может лопнуть или дать трещину. Тоже произойдет, если проводить мойку горячей водой в мороз.

В частности, после мытья нужно тщательно проверить, чтобы кузов, замки дверей и бака тщательно обдули сжатым воздухом для удаления влаги. В противном случае в мороз все это может примерзнуть.

Ранее мы сообщали, что нужно обязательно иметь в автомобиле зимой.

Также мы писали, как нельзя оставлять автомобиль на парковке.

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