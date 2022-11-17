Зимовий набір автомобіліста: що точно треба мати в машині взимку

17 листопада в Україні випав перший сніг , а це означає, що саме час підготувати свою автівку до їзди в холодний сезон. Окрім повної перевірки всіх механізмів і заміни гуми, потрібно скласти необхідні речі на випадок різних ситуацій.

Що треба мати в автівці взимку кожному - читайте в матеріалі Styler.

Усім відомий стандартний зимовий набір в машині. До нього входять щітка для очищення снігу з вікон і корпусу машини, скребок для зняття льоду зі скла, лопата. Але в дорозі можуть трапитися різні ситуації, тому варто запастися додатковими речами.

Засоби для обігріву

Ви не знаєте, де та за якої температури можете застрягти, тому на такі випадки покладіть до багажника ковдри, пледи. При чому робіть розрахунок ще й на декількох пасажирів.

Також можна покласти деякий теплий одяг, наприклад, рукавички, шкарпетки тощо. Додатковим засобом зігрівання може стати термос із теплим напоєм.

Швидкий перекус

Може статися така халепа, що ви застрягнете десь на довгий час і стовідсотково захочете їсти. Тут на допомогу прийдуть запаси з "бардачка". Покладіть туди горіхи, шоколад, різноманітні батончики та снеки.

Запасіться питною водою, розчинною кавою, пакетованим чаєм тощо. Для приготування гарячого напою візьміть кип'ятильник або закип'ятіть воду заздалегідь.

Готуйтеся заздалегідь до сильних снігопадів на дорогах (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Інструменти

На випадок неполадок покладіть у багажник ключ для свічок і коліс, ізоляційну стрічку, викрутку, стрічкові хомути, плоскогубці тощо. Додаткові інструменти обирайте на ваш розсуд відповідно до потреб машини.

Доречно мати знак аварійної зупинки, який попередить інших учасників руху про вашу присутність на дорозі.

Не забудьте і про привід для прикурювання машини від акумулятора іншого транспорту. Зазвичай вони потрібні тільки взимку, але краще возити подібне обладнання завжди.

Подумайте про додатковий АКБ, якщо ваш раптом "сяде" за містом.

Методи орієнтування

Якщо у снігову заметіль ви заблукали або збилися зі шляху, використовуйте карти GPS. Але часом може бути відсутнім інтернет, тому послуговуйтеся й паперовими картами місцевості.

При виборі звертайте увагу, щоб вони були сучасними та надрукованими недавно. Тоді зображення точно збігатиметься із дійсністю.

Заручіться допомогою

На випадок непередбачуваних ситуацій завжди майте когось, хто зможе прийти вам на допомогу. Це може бути друг або близька людина, а може бути й сервіс для авто.

Запишіть телефон евакуатора, тракториста або водія на потужному позашляховику. Це точно дозволить без побоювання їздити по полях, гірській місцевості.