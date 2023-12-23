Як правильно варити рис, щоб він був ідеальним

Рис - це одна з найпопулярніших круп у світі. Він використовується в різних стравах, від салатів до гарнірів. Також його додають у кутю, адже така страва на Святвечір не тільки смачна, а ще й корисна.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як варити рис на кутю, аби він був потрібної консистенції.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Gurman та кулінара Євгена Клопотенка.
Для того, щоб рис був ідеальним, важливо дотримуватися деяких порад. Існує декілька основних секретів:
Для приготування вам знадобляться такі продукти:
Промийте рис та залийте його водою (на одну частину крупи дві частини води). Проваріть його 5 хвилин, поки крупа не почне кипіти. Потім вимикайте вогонь, накривайте рис кришкою та залишайте його на 15 хвилин.
Поки крупа буде запарюватися, залийте окропом мак, а після того, як він почне набухати, злийте воду. Це краще робити на ситі з марлею. Чорнослив потрібно промити та нарізати, а горіхи подрібніть ножем.
Коли рис запариться, додавайте до нього чорносливи, горіхи, мак та мед. Почніть вимішувати. Можна додати трохи води, аби зробити кутю більш "вологою". Після цього подавайте святкову страву на стіл.
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