Ідеальна закуска на Новий рік: ви будете їсти оселедець тільки так, коли спробуєте цю смакоту

Оселедець - це традиційна новорічна закуска в багатьох країнах світу. Він смачний, корисний і бюджетний. Саме тому ця риба часто з'являється на святковому столі. Але якщо вам набрид звичайний оселедець, приготуйте із ним оригінальні канапки на Новий рік.

Як зробити бюджетну закуску з оселедця, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Прості рецепти" .

Для приготування бутербродів з оселедцем вам знадобляться такі продукти:

чорний хліб

філе слабосолоного оселедця

яйця

майонез

петрушка та кріп.

Почнемо приготування. Спочатку наріжте хліб порційними кубиками, шматочки мають бути не дуже великими. Обсмажте їх на сковороді з додаванням олії, але тільки з одного боку.

Також відваріть яйця, почистьте їх та натріть на тертці. Потім додайте туди нашинковану зелень. Заправте цю суміш майонезом та добренько усе вимішайте, аби намазка стала однорідною.

Починаємо складати канапки. На обсмажений бік хліба викладайте яєчну масу, а зверху кладіть шматочки оселедця. Рибу потрібно зачистити від кісточок, ви можете зробити філе самостійно або ж просто придбати вже порізаного оселедця.

Готові канапки з оселедцем (скріншот з сайту prosti-recepty.com)

У чому користь оселедця

Ця закуска не тільки бюджетна та дуже проста у приготуванні. Вона миттєво зникне зі стола, адже цікаві канапки точно зацікавлять гостей.

Не слід забувати, що оселедець ще й дуже корисний, адже він містить: