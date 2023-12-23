Как правильно варить рис, чтобы он был идеальным

Рис - это одна из самых популярных круп в мире. Он используется в разных блюдах, от салатов до гарниров. Также его добавляют в кутью, ведь такое блюдо на Святчевер не только вкусное, но еще и полезное.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как варить рис на кутью, чтобы он был нужной консистенции.
При написании материала были использованы источники: сайты Gurman и кулинара Евгения Клопотенко.
Для того чтобы рис был идеальным, важно придерживаться некоторых советов. Существует несколько основных секретов:
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
Промойте рис и залейте водой (на одну часть крупы две части воды). Проварите его 5 минут, пока крупа не начнет кипеть. Затем выключайте огонь, накрывайте рис крышкой и оставляйте на 15 минут.
Пока крупа будет запариваться, залейте мак кипятком, а после того, как он начнет набухать, слейте воду. Это лучше делать на сите с марлей. Чернослив нужно промыть и нарезать, а орехи измельчите ножом.
Когда рис запарится, добавляйте к нему черносливы, орехи, мак и мед. Начните вымешивать. Можно добавить немного воды, чтобы сделать кутью более "влажной". После этого подавайте праздничное блюдо на стол.
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