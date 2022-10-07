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Як правильно розморозити м’ясний фарш, щоб не зіпсувати страву і здоров'я

Новость на русском →
П'ятниця 07 жовтня 2022 20:48
Як правильно розморозити м’ясний фарш, щоб не зіпсувати страву і здоров'я Фото: Як розморозити фарш правильно (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Існує кілька способів розморозити фарш. Це можна зробити і за 24 години і за 5 хвилин. Головне - зробити це безпечно, адже зіпсоване м'ясо - це не тільки викинута страва, але й ризик для здоров'я.

Як розморозити фарш правильно, розповів відомий кулінар Євген Клопотенко.

Довгий і безпечний спосіб

Найбезпечніший спосіб розморозити фарш - в холодильнику. Поступове розморожування в прохолодному середовищі не дасть бактеріям розмножуватися, фарш не втратить колір і смак.

Покладіть пакет з фаршем на тарілку, щоб він не замастив холодильник. Розморозиться фарш за 24 години, і тримати його в такому стані в холодильнику можна не більше доби.

В холодній воді

Гаряча вода не прискорить процес розмороження, а от процес розмноження бактерій прискорить. Адже в таки спосіб зверху фарш розтане занадто швидко, а всередині лишиться шматком льоду.

В холодній воді фарш розморозиться десь за годину. Воду краще поміняти кілька разів протягом цього часу. З такого фаршу готувати треба одразу.

В мікрохвильовій печі

На це ви витратите від 3 до 5 хвилин в залежності від маси. Якщо у вас є функція "розморожування", слідуйте інструкції або встановіть мікрохвильовку на 50% потужності на 2-3 хвилини.

Кожні 30 секунд перевертайте м’ясо, щоб воно рівномірно розморозилося. З такого фаршу треба якнайшвидше готувати те, що ви запланували.

Розморожений фарш вдруге заморожувати не рекомендується. Виключенням може бути фарш, розморожений в холодильнику, якщо ви знову перекладете його в морозильну камеру протягом 12 годин.

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