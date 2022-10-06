Мойва пряного посолу вдома: дешевше і смачніше за магазинну!

Щоб приготувати смачнющу мойву пряного посолу, нам знадобиться кіло риби і багато спецій. Ви точно забудете про магазинну, коли скуштуєте першу засолену вами рибку.

Як засолити рибу - читайте нижче в матеріалі Styler.