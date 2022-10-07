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Как правильно разморозить мясной фарш, чтобы не испортить блюдо и здоровье

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Пятница 07 октября 2022 20:48
Как правильно разморозить мясной фарш, чтобы не испортить блюдо и здоровье Фото: Как разморозить фарш правильно (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Существует несколько способов разморозить фарш. Это можно сделать и через 24 часа и через 5 минут. Главное – сделать это безопасно, ведь испорченное мясо – это не только выброшенное блюдо, но и риск для здоровья.

Как разморозить фарш правильно, поведал известный кулинар Евгений Клопотенко.

Длинный и безопасный способ

Самый безопасный способ разморозить фарш – в холодильнике. Постепенная разморозка в прохладной среде не даст бактериям размножаться, фарш не потеряет цвет и вкус.

Положите пакет с фаршем на тарелку, чтобы он не замазал холодильник. Разморозится фарш за 24 часа, и держать его в таком состоянии в холодильнике можно не больше суток.

В холодной воде

Горячая вода не ускорит процесс размораживания, а вот процесс размножения бактерий ускорит. Ведь таким образом сверху фарш растает слишком быстро, а внутри останется куском льда.

В холодной воде фарш разморозится где-то через час. Воду лучше поменять несколько раз в течение этого времени. Из такого фарша готовить нужно сразу.

В микроволновке

На это вы потратите от 3 до 5 минут в зависимости от массы. Если у вас есть функция "размораживания", следуйте инструкциям или установите микроволновку на 50% мощности на 2-3 минуты.

Каждые 30 секунд переворачивайте мясо, чтобы оно равномерно разморозилось. Из такого фарша нужно как можно скорее готовить то, что вы запланировали.

Размороженный фарш вторично замораживать не рекомендуется. Исключением может быть фарш, размороженный в холодильнике, если вы снова вернете его в морозильную камеру в течение 12 часов.

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