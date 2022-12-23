Як правильно прати рушники, щоб вони не втрачали пухнастість

Як вибрати якісні рушники

Для того, щоб рушники були свіжими довгий час, перш за все варто купувати їх якісними. Обирайте бавовняні махрові рушники, виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як бавовняна полімерна суміш або бавовна без скручування.

Нульове скручування означає, що пряжу не потрібно скручувати в процесі виробництва. Це можливо лише з високоякісними бавовняними волокнами, завдяки чому рушники виглядають розкішними досить довго.

Для довгого служіння рушники повинні бути якісними (фото: Freepik)

Як зберігати рушники м'якими довгий час

Експерт із догляду за текстилем Джессіка Хенлі радить прати нові рушники перед використанням.

"Майже всі нові рушники покриті пом'якшувачами, який забезпечує надзвичайно пухнастий вигляд, який ви бачите в магазині. Через це рушники можуть погано поглинати вологу", - пояснює вона.

Також краще уникати агресивних хімікатів під час прання, таких як хлорний відбілювач, оскільки це може вплинути на якість і колір рушників. Додавання пом'якшувача так само перешкоджає поглинанню води.

Пом'якшувачі для прання псують властивості рушників (фото: Freepik)

Замість цього ви можете використовувати білий оцет під час прання, оскільки побутова добавка допомагає зробити рушники пухнастими та водночас очищає їх.

Також у жодному разі не кладіть до пральної машини рушники разом з іншими речами. Таким чином на них можуть потрапити бактерії з одягу, що може нашкодити вашій гігієні.

До того ж після самостійного прання рушники швидше висохнуть. Переконайтеся, що ви струсили з них воду перед тим, як сушити. Не залишайте вологі рушники в пральній машині надовго, оскільки це може призвести до появи неприємного затхлого запаху.