Как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались пушистыми

Как выбрать качественные полотенца

Для того чтобы полотенца были свежими долгое время, прежде всего стоит покупать их качественными. Выбирайте хлопчатобумажные махровые полотенца, изготовленные из высококачественных материалов, таких как хлопчатобумажная полимерная смесь или хлопок без скручивания.

Нулевое скручивание означает, что пряжу не нужно скручивать в процессе производства. Это возможно только с высококачественными хлопковыми волокнами, благодаря чему полотенца выглядят роскошными довольно долго.

Для долгого служения полотенца должны быть качественными (фото: Freepik)

Как долго хранить полотенца мягкими

Эксперт по уходу за текстилем Джессика Хенли советует стирать новые полотенца перед использованием.

"Почти все новые полотенца покрыты смягчителями, который обеспечивает чрезвычайно пушистый вид, который вы видите в магазине. Поэтому полотенца могут плохо поглощать влагу", - объясняет она.

Также лучше избегать агрессивных химикатов во время стирки, таких как хлорный отбеливатель, поскольку это может повлиять на качество и цвет полотенец. Добавление смягчителя также препятствует поглощению воды.

Смягчители для стирки портят свойства полотенец (фото: Freepik)

Вместо этого вы можете использовать белый уксус во время стирки, поскольку бытовая добавка помогает сделать полотенца пушистыми и одновременно очищает их.

Также ни в коем случае не кладите в стиральную машину полотенца вместе с другими вещами. Таким образом, на них могут попасть бактерии из одежды, что может навредить вашей гигиене.

К тому же после самостоятельной стирки полотенца быстрее высохнут. Убедитесь, что вы стряхнули с них воду перед сушкой. Не оставляйте влажные полотенца в стиральной машине надолго, так как это может привести к появлению неприятного затхлого запаха.