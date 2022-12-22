Вони стануть як нові. Названий спосіб відбілити найбрудніші шкарпетки

Шкарпетки – це предмет одягу, який забруднюється дуже швидко. Навіть після класичного прання відновити їхню початкову білизну завжди непросто.

Як повернути білизну брудним шкарпеткам?

На відміну від кольорових шкарпеток, на білих шкарпетках добре видно бруд. І навіть після свіжого прання деякі стійкі плями не зникають повністю.

Зокрема, є незвичайний спосіб їх прання, але все ж таки дуже дієвий. Ви будете дуже задоволені результатом. Секрет криється ось у чому: шкарпетки потрібно попередньо ретельно замочити у спеціально приготованому розчині, перш ніж завантажувати їх у пральну машину.

Як приготувати цей розчин?

У каструлю налийте воду, додайте два нарізані лимони й доведіть до кипіння. Як тільки вода почне остигати, замочіть у ній брудні шкарпетки. В ідеалі залиште їх так на 1-2 години, щоб розчин добре ввібрався. Потім випріть шкарпетки в машині, як завжди. Вони стануть як нові!

Також є ще один спосіб повернути білизну шкарпеткам.

На цей раз ви повинні використовувати харчову соду або оцет. Обидва є цінними домашніми союзниками з потужними властивостями видалення плям та відбілювання.

Змішайте трохи харчової соди з водою, доки не отримаєте густу пасту. Потім натріть шкарпетки цією сумішшю. Залишіть їх на 20-30 хвилин, щоб паста могла ефективно впливати на бруд. Потім випрати шкарпетки як завжди в машині. Після прання вони будуть дуже чистими, без найменших плям і напрочуд білими.