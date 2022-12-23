Покладіть цей фрукт у "пралку" і позбавитесь важливої проблеми

Пральна машина вдома - це незамінний предмет. Без неї не обходиться практично ніхто. Дуже часто у пристрої утворюється цвіль, але є спосіб її позбутися.

Де в машинці утворюється пліснява

Дійсно, пліснява може утворитися всередині відсіку, куди ви кладете миючі засоби. Причиною є наявність вологи та скупчення залишків порошку та кондиціонера для білизни.

Завдяки фрукту з натуральним інгредієнтом ви позбавитеся цієї проблеми.

Як позбутися цвілі в машинці за допомогою лимона?

Все дуже просто - вам знадобиться сік двох лимонів, дві склянки води та півсклянки оцту, щоб ще більше посилити ефект. Останній також є засобом для чищення, який видаляє найменші залишки бруду.

Змішайте всі інгредієнти та налийте розчин у пляшку з розпилювачем, а потім розпиліть його прямо у відсік для прання. Залиште діяти десять хвилин.

Потім протріть кожне відділення, намагаючись видалити залишки та наліт губкою. Ви також можете допомогти собі старою зубною щіткою, щоб очистити найбільш важкодоступні частини цього відділення.

Після виконання цієї операції скористайтеся можливістю, щоб продезінфікувати внутрішню частину пральної машини. Ми радимо запустити порожній цикл прання при температурі 90 градусів.

Таким чином, барабан приладу буде виблискувати чистотою, і водночас ви уникнете утворення цвілі у відсіку для порошку. Це простий та швидкий спосіб почистити пральну машину.