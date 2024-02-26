Як правильно подати подати показники лічильника води: українцям нагадали про важливе

Як передавати показники за воду

Показники лічильника води необхідно надати до 28 числа кожного місяця. Це можна зробити за допомогою різних способів:

В особистому кабінеті.

На веб-сайті.

Використовуючи Viber-бот.

За номером контакт-центру (044) 202-0202.

За допомогою Telegram-бота у відповідному додатку.

В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).

Записавши показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Які зараз тарифи на воду

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не змінилися протягом минулого року.

Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).