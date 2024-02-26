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Як правильно подати подати показники лічильника води: українцям нагадали про важливе

Фото: Як правильно подати показники лічильника води (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Щоб уникнути зайвих витрат на оплату послуг водопостачання, важливо регулярно передавати показники лічильника. Існує кілька способів здійснити це.

Як саме це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У матеріалі використані дані з сайтів НКРЕКП.

Як передавати показники за воду

Показники лічильника води необхідно надати до 28 числа кожного місяця. Це можна зробити за допомогою різних способів:

  • В особистому кабінеті.
  • На веб-сайті.
  • Використовуючи Viber-бот.
  • За номером контакт-центру (044) 202-0202.
  • За допомогою Telegram-бота у відповідному додатку.
  • В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).
  • Записавши показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Які зараз тарифи на воду

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не змінилися протягом минулого року.

Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

Окремо встановлюються тарифи на водопостачання, і окремо — на водовідведення, причому вони різні для різних водоканалів. Окрім того, є дві групи тарифів: на власне централізоване постачання холодної води і водовідведення (для мешканців приватного сектора і колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання), та на централізоване постачання холодної води і водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).

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