Як правильно подати подати показники лічильника води: українцям нагадали про важливе

Щоб уникнути зайвих витрат на оплату послуг водопостачання, важливо регулярно передавати показники лічильника. Існує кілька способів здійснити це.
Як саме це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
У матеріалі використані дані з сайтів НКРЕКП.
Показники лічильника води необхідно надати до 28 числа кожного місяця. Це можна зробити за допомогою різних способів:
Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не змінилися протягом минулого року.
Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Окремо встановлюються тарифи на водопостачання, і окремо — на водовідведення, причому вони різні для різних водоканалів. Окрім того, є дві групи тарифів: на власне централізоване постачання холодної води і водовідведення (для мешканців приватного сектора і колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання), та на централізоване постачання холодної води і водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).
До речі, українцям розповіли, як вибрати правильний лічильник, щоб не переплачувати за газ.
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