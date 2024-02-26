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Как правильно подать показатели счетчика воды: украинцам напомнили о важном

Фото: Как правильно подать показатели счетчика воды (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Чтобы избежать лишних затрат на оплату услуг водоснабжения, важно регулярно передавать показатели счетчика. Существует несколько способов осуществить это.

Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные с сайтов НКРЭКУ.

Как передавать показатели за воду

Показатели счетчика воды необходимо предоставить до 28 числа каждого месяца. Это можно сделать с помощью разных способов:

  • В личном кабинете.
  • На сайте.
  • Используя Viber-бот.
  • По номеру контакт-центра (044) 202-0202.
  • С помощью Telegram-бота в соответствующем приложении.
  • В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40 и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).
  • Записав показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие сейчас тарифы на воду

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод не изменились в течение прошлого года.

Тарифы для всех водоканалов, а также других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отдельно устанавливаются тарифы на водоснабжение, и отдельно – на водоотвод, причем они разные для разных водоканалов. Кроме того, есть две группы тарифов: на собственное централизованное снабжение холодной водой и водоотводом (для жителей частного сектора и коллективных потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения), и на централизованное снабжение холодной водой и водоотводом с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, являющихся исполнителями этих услуг).

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