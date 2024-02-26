Как правильно подать показатели счетчика воды: украинцам напомнили о важном

Как передавать показатели за воду

Показатели счетчика воды необходимо предоставить до 28 числа каждого месяца. Это можно сделать с помощью разных способов:

В личном кабинете.

На сайте.

Используя Viber-бот.

По номеру контакт-центра (044) 202-0202.

С помощью Telegram-бота в соответствующем приложении.

В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40 и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).

Записав показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие сейчас тарифы на воду

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод не изменились в течение прошлого года.

Тарифы для всех водоканалов, а также других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).