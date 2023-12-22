Як правильно підготувати мак для куті: 3 головні секрети

Кутя - найголовніша страва на різдвяному столі. Її потрібно правильно підготувати, але одним із важливих компонентів страви є мак. Такий інгредієнт потрібно заздалегідь правильно підготувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -спільноту "Пляцки Рецепти від Лілії Цвіт".

Як можна змолоти мак

У мережі українські господині поділились своїми порадами, як вони підготовлюють мак для куті. Зокрема, вони виділяють три варіанти, чим можна замінити макітру - це блендер, кавомолка або м’ясорубка з дрібною сіточкою.

"Кожного року так робимо. Запарюю кип'ятком, трошки настоїться, а потім зливаю воду і в блендер. Перебивати з перервами, бо блендер нагрівається. Мак на кутю не проварюють, а запарюють, так смачніше", - написала користувачка Lesya Yaro-Slavivna.

Також у коментарях Олександра Движона зазначила, що мак вона перемелює у блендері та заливає теплим медом. Так вона робить кожного року і виходить дуже смачно.

Леся Чорнодолюк розповіла, що перемелює мак кавомолкою, а потім запарює гарячим узваром.

Цікавим способом з використання м'ясорубки поділилась користувачка Ірина Рибник. Вона зазначила, що варить мак 15 хвилин, тоді 3-4 рази промиває та проціджує, щоб не було вологи. Після цього в рівних пропорціях мак/цукор через м’ясорубку з дрібною сіточкою.

Що важливо знати

Якщо використовуєте блендер, то обов'язково робіть паузи, щоб мак не перегрівався й був білим, а не сірим.

Зокрема, дрібнити мак можна з додаванням цукру, за хвилин мак побіліє та буде готовий до використання.

Однак, якщо ви використовуєте кавомолку, то змолотий сухий мак треба залити водою та проварити, помішуючи, доки не випарується вода.

Як вибрати макову начинку

Правильна макова начинка - являє собою бархатисту масу з приємним ванільним ароматом. В ідеалі в її складі має бути лише мак, цукор, крохмаль, лимонна кислота та ванілін.

Ну й звісно, чим менший термін зберігання, тим краще. Адже приготована в домашніх умовах начинка починає втрачати свої корисні властивості вже на другий день.

Гіркота начинка може свідчити про те, що продукт мав небажаний контакт із повітрям або неправильно зберігався.