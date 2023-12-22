Как правильно подготовить мак для кутьи: 3 главных секрета
Кутья - самое главное блюдо на рождественском столе. Ее нужно правильно подготовить, но одним из важных компонентов блюда является мак. Такой ингредиент следует заранее правильно подготовить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-сообщество "Пляцки Рецепти від Лілії Цвіт".
Как можно смолоть мак
В сети украинские хозяйки поделились своими советами, как они подготавливают мак для кутьи. В частности, они выделяют три варианта, чем можно заменить макитру - это блендер, кофемолка или мясорубка с мелкой сеточкой.
"Каждый год так делаем. Запариваю кипятком, немного настоится, а потом сливаю воду и в блендер. Перебивать с перерывами, потому что блендер нагревается. Мак на кутью не проваривают, а запаривают, так вкуснее", - написала пользовательница Lesya Yaro-Slavivna.
Также в комментариях Александра Движона отметила, что мак она перемалывает в блендере и заливает теплым медом. Так она делает каждый год и выходит очень вкусно.
Леся Чернодолюк рассказала, что перемалывает мак кофемолкой, а затем запаривает горячим компотом.
Интересным способом использования мясорубки поделилась пользователь Ирина Рыбник. Она отметила, что варит мак 15 минут, тогда 3-4 раза промывает и процеживает, чтобы не было влаги. После этого в равных пропорциях мак/сахар через мясорубку с мелкой сеточкой.
Что важно знать
Если используете блендер, обязательно делайте паузы, чтобы мак не перегревался и был белым, а не серым.
В частности, дробить мак можно с добавлением сахара, через минуту мак побелеет и будет готов к использованию.
Однако если вы используете кофемолку, то смолотый сухой мак нужно залить водой и проварить, помешивая, пока не испарится вода.
Как выбрать маковую начинку
Правильная маковая начинка - представляет собой бархатистую массу с приятным ванильным ароматом. В идеале в ее составе должен быть только мак, сахар, крахмал, лимонная кислота и ванилин.
Ну и конечно, чем меньше срок хранения, тем лучше. Ведь приготовленная в домашних условиях начинка начинает терять свои полезные свойства уже на следующий день.
Горечь начинки может свидетельствовать о том, что продукт имел нежелательный контакт с воздухом или неправильно хранился.
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