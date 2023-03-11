Як гладити тварин, щоб вони не проявляли агресію: спробуйте правило "3 секунд"

Що відчуває тварина, коли її гладять

За словами експерта, для кожної людини погладити тварину - означає висловити любов.

Однак, насправді собаки і коти сприймають цю дію інакше. Улюбленці звикають, що людина постійно має з ними тактильний контакт, і одні тварини люблять це, а інші уникають. До того ж вони можуть проявляти агресію.

"Впевнена, що ви помічали, як тварина підходить до вас і сама починає ластитися. Це - ідеальний момент, щоб пестити улюбленця, не викликаючи в нього дискомфорту", - йдеться у повідомленні.

Як правильно гладити

Спочатку ветеринар радить використати правило "3 секунд". Потрібно легенько доторкнутися до боку тварини, провести рукою по ньому, не перевищуючи 3 секунд.

Зокрема, якщо тварина залишилася поруч, можна далі гладити. Всі рухи мають бути плавними та ніжними.

Однак, якщо тварина пішла, то не варто наполягати на контакті. Можна покликати тварину назад, дати ласощі і знову спробувати гладити. Ветеринар каже, що це корисно для малоконтактних та боязких тварин.

Також варто поступово збільшувати час пестощів, гладити за вушком, підборіддя. Спостерігайте, які місця особливо приємні улюбленцю. Часто вони самі їх підставляють під руку.

"Будь-яка взаємодія з улюбленцем має приносити виключно позитивні емоції, тому звертайте увагу на мову його тіла і тоді ви краще розумітимете один одного", - зазначила ветеринар.