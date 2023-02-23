Ось що допоможе ефективно захистити кімнатні рослини від котів та собак

Часто домашні тварини проявляють інтерес до кімнатних рослин: гризуть листочки, та скидають на підлогу вазони. Врятувати рослини можна за допомогою народних способів.

Як ефективно вберегти рослини - читайте в матеріалі Styler нижче .

Чому тварини їдять рослини

Загалом в природі тварин властиво "щипати" траву, це означає, що їх організм потребує зелені як додаткового джерела корисних мікроелементів. Також волокна рослин допомагають очищати шлунок тварин від шерсті.

До того ж чотирилапі люблять гризти квіти, грати з ними і навіть використовувати вазони як туалети, ставлячи життя рослини під загрозу. Тому важливо вберегти рослину від "домашніх шкідників".

Як захистити рослини

Високе місце

Щоб відучити тварин псувати квіти, розміщуйте їх в недоступному місці.

Намагайтеся не ставити горщики на підвіконня, адже коти завжди вважають це місце своїм. Якщо звільнити підвіконня неможливо, настеліть на нього фольгу, яка шарудить або приклейте липкий скотч - чотирилапому це точно не сподобається.

Народні засоби

Тварини не подобається запах цитрусових, перцю, оцту, гірчиці, спирту та лаванди. Можна зробити спрей з додаванням ефірних олій, розставити біля горщиків миски з пекучими спеціями або розкласти на підвіконнях шматочки лимона.

Також перешкодити тварині рити землю в горщику можуть декоративні камені.

Пульверизатор із водою

Це класична техніка "дресирування" кішок. Важливо, що пульверизатор потрібно тримати під рукою постійно, щоб бути готовим скористатися ним, коли тварина прямує до вазонів.

В результаті у вихованця розвинеться страх перед неминучим покаранням за спробу пограти з рослиною.

Особисті рослини

Щоб відволікти кішку від кімнатних рослин, можна надати їй кілька власних рослин. Вазон із котячою м'ятою - один із найкращих варіантів. Можна також поставити лоток з пророщеною пшеницею.