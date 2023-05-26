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Як правильно "чистити" судини? Кардіолог назвала спосіб, який справді допомагає

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П'ятниця 26 травня 2023 07:01
Як правильно "чистити" судини? Кардіолог назвала спосіб, який справді допомагає Як треба чистити судини (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Анна Калиневич

"Чистити" судини за допомогою крапельниць - радянський атавізм, про який варто забути. Адже це проста втрата грошей, а іноді навіть здоров'я.

Про це в Instagram розповіла кардіолог Анна Калиневич.

Чому нема диво-засобів для "чистки" судин

"Якщо вам запропонують "почистити" судини чудодійними крапельницями, ви ризикуєте. В кращому випадку ви витрати свої гроші, в гіршому - ви ризикуєте своїм життям", - розповідає кардіолог.

За словами лікарки для "чистих" судин треба підтримувати нормальні рівні холестерину, глюкози в крові та артеріального тиску.

Судини - це не труби, і вичистити їх за допомогою спецзасобів не вийде. Проблема називається стенозуючий атеросклероз - стан, при якому холестеринова бляшка перекриває просвіт судини більше ніж на 50%.

Як правильно &quot;чистити&quot; судини? Кардіолог назвала спосіб, який справді допомагає

Коли дійсно потрібні крапельниці

"У всьому світі крапельниці призначаються тільки тоді, коли людина не може пити та їсти, тільки в загрозливих станах для життя людини", - впевнений лікар-невролог, психіатр Євген Скрипник.

Медик називає крапельниці радянським атавізмом, від якого прийшов час позбуватися.

Ось список хибних причин, коли людям можуть призначити крапельниці:

  • оздоровлення та підтримка організму,
  • "графік" - треба капатися щонайменше раз на шість місяців,
  • "чистка судин",
  • дзвін у вухах, запаморочення,
  • турбує остеохондроз,
  • змінюється артеріальний тиск.

Раніше ми писали 20 препаратів, на які ми викидаємо гроші, а вони зовсім не допомагають.

Крім того читайте про найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин.

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