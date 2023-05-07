Кардіолог назвала найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин
Серцево-судинні захворювання очолюють сумний ризик хвороб, які призводять до смерті й інвалідизації людей у всьому світі. Чарівної пігулки від ССЗ не існує, проте корекція способу життя допоможе вам підтримувати здоров'я серця і судин. І це не завжди значить, що це нудно і неприємно.
Про найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин в Instagram розповіла лікар-кардіолог Анна Калиневич.
Мова йде про секс
За словами лікарки, заняття сексом - чудова профілактика серцево-судинних захворювань.
Адже це:
- відмінне кардіотренування,
- зниження рівня стресу,
- допомога в нормалізації сну,
- підтримка серцевого м'язу в тонусі.
Сексуальна активність при серцево-судинних захворюваннях
При цьому варто пам'ятати, якщо у вас є ССЗ, то ви маєте бути обережними при заняттях сексом, а декому варто відмовитися (принаймні на час) від інтиму.
Пам'ятайте про таке, якщо у вас ССЗ:
- якщо артеріальна гіпертензія (постійно підвищений тиск) добре контрольована препаратами, то протипоказань не має;
- перенесли інфаркт міокарду - це не вирок, відновлювати статеве життя можна не раніше ніж через 2-3 тижні;
- після операції аорто-коронарного шунтування - через 8 тижнів, за умови неускладненого загоєння шва на грудині;
- пацієнти зі стабільною стенокардією І-ІІ ФК - мають мінімальну вірогідність ускладнень при сексі.
Важливо!
За словами лікарки, препарати з групи нітратів, які приймаються при ішемічній хворобі серця, несумісні з "Віагрою".
Бета-блокатори (бісопролол, метопролол, небівалол) можуть провокувати еректильну дисфункцію.
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