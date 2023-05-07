Кардіолог назвала найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин

Мова йде про секс

За словами лікарки, заняття сексом - чудова профілактика серцево-судинних захворювань.

Адже це:

відмінне кардіотренування,

зниження рівня стресу,

допомога в нормалізації сну,

підтримка серцевого м'язу в тонусі.

Сексуальна активність при серцево-судинних захворюваннях

При цьому варто пам'ятати, якщо у вас є ССЗ, то ви маєте бути обережними при заняттях сексом, а декому варто відмовитися (принаймні на час) від інтиму.

Пам'ятайте про таке, якщо у вас ССЗ:

якщо артеріальна гіпертензія (постійно підвищений тиск) добре контрольована препаратами, то протипоказань не має;

перенесли інфаркт міокарду - це не вирок, відновлювати статеве життя можна не раніше ніж через 2-3 тижні;

після операції аорто-коронарного шунтування - через 8 тижнів, за умови неускладненого загоєння шва на грудині;

пацієнти зі стабільною стенокардією І-ІІ ФК - мають мінімальну вірогідність ускладнень при сексі.

Важливо!

За словами лікарки, препарати з групи нітратів, які приймаються при ішемічній хворобі серця, несумісні з "Віагрою".

Бета-блокатори (бісопролол, метопролол, небівалол) можуть провокувати еректильну дисфункцію.