Как правильно "чистить" сосуды? Кардиолог назвала способ, который дейстивительно работает

"Чистить" сосуды с помощью капельниц - советский атавизм, о котором стоит забыть. Ведь это простая потеря денег, а иногда даже здоровья.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.

Почему нет чудо-средств для "чистки" сосудов

"Если вам предложат "почистить" сосуды чудодейственными капельницами, вы рискуете. В лучшем случае вы потратите свои деньги, в худшем - вы рискуете своей жизнью", - рассказывает кардиолог.

По словам врача для "чистых" сосудов, нужно поддерживать нормальные уровни холестерина, глюкозы в крови и артериального давления.

Сосуды - это не трубы, и вычистить их с помощью спецсредств не получится. Проблема называется стенозирующим атеросклерозом - состояние, при котором холестериновая бляшка перекрывает просвет сосуда более чем на 50%.

Когда действительно нужны капельницы

"Во всем мире капельницы назначаются только тогда, когда человек не может пить и есть, только в угрожающих состояниях для жизни человека", - уверен врач-невролог, психиатр Евгений Скрипник.

Медик называет капельницы советским атавизмом, от которого пришло время избавляться.

Вот список ложных причин, когда людям могут назначить капельницы: