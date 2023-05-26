Как правильно "чистить" сосуды? Кардиолог назвала способ, который дейстивительно работает
"Чистить" сосуды с помощью капельниц - советский атавизм, о котором стоит забыть. Ведь это простая потеря денег, а иногда даже здоровья.
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.
Почему нет чудо-средств для "чистки" сосудов
"Если вам предложат "почистить" сосуды чудодейственными капельницами, вы рискуете. В лучшем случае вы потратите свои деньги, в худшем - вы рискуете своей жизнью", - рассказывает кардиолог.
По словам врача для "чистых" сосудов, нужно поддерживать нормальные уровни холестерина, глюкозы в крови и артериального давления.
Сосуды - это не трубы, и вычистить их с помощью спецсредств не получится. Проблема называется стенозирующим атеросклерозом - состояние, при котором холестериновая бляшка перекрывает просвет сосуда более чем на 50%.
Когда действительно нужны капельницы
"Во всем мире капельницы назначаются только тогда, когда человек не может пить и есть, только в угрожающих состояниях для жизни человека", - уверен врач-невролог, психиатр Евгений Скрипник.
Медик называет капельницы советским атавизмом, от которого пришло время избавляться.
Вот список ложных причин, когда людям могут назначить капельницы:
- оздоровление и поддержание организма,
- "график" - надо капаться по меньшей мере раз в шесть месяцев,
- "чистка сосудов",
- звон в ушах, головокружение,
- беспокоит остеохондроз,
- меняется артериальное давление.
Раньше мы писали 20 препаратов, на которые мы выбрасываем деньги, а они совсем не помогают.
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