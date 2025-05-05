Як прабабусі говорили про кохання: значення у давнину слів "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя"

У народній мові звичні побутові речі нерідко отримували друге, куди пікантніше життя. Здавалося б, невинні "ступа", "мотовило" чи "кортячка" - а насправді це натяки, жарти й афродизіаки в одному флаконі.
Як правильно українською говорити про секс, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення platfor.ma в Instagram.
Попри масовий і натхненний перехід на українську, інтимна лексика досі лишається зоною ніяковості. Особливо - коли мова заходить про близькість: бракує звичних, комфортних слів, аби говорити про це щиро, ніжно чи з перчинкою.
Маємо два основних полюси - або холодна медична латина, як-от пеніс і вагіна, або груба обсценна лайка. Між ними - хіба що метафори, давні слова чи сором’язливі евфемізми.
Та варто знати: українська мова зберігає цілий пласт чуттєвих, образних і барвистих назв для всього, що пов’язане з коханням тіл. І в цьому - справжнє еротичне багатство, яке лише чекає на своє відродження.
Отже, фраза "поставити коня в стайню" - не завжди про конезаводство.
Висмик - це перерваний статевий акт
Тьорки або секеляння - це мастурбація
Телесування, цілування, лоскотання - це петинг
"Чом ти мене не лоскочеш, чи не вмієш, чи не хочеш?"
Кортячка або свербіння - це статевий потяг
Піська - маленький член, а мотовило - великий.
Секель, скоботень, шкворень, семеник, линдик або кіль - це клітор.
За інтим перед шлюбом дівчину могли або звинуватити у "перелюбі" або називати "сороміцькою дівкою". У гіршому випадку - "прогуляна" або "покрита".
Але, якщо дівчина не натякала і не підтримувала тему сексу навіть у шлюбі - називали "доброю дівою"
"Дівчина з калиною" - це цнотлива дівчина. Від цього і пішов вираз "калину ламати" або "вінок збивати".
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