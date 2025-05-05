Как прабабушки говорили о любви: значение в древности слов "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя"

В народном языке привычные бытовые вещи нередко получали вторую, куда более пикантную жизнь. Казалось бы, невинные "ступа", "мотовило" или "кортячка" - а на самом деле это намеки, шутки и афродизиаки в одном флаконе.
Как правильно на украинском говорить о сексе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение platfor.ma в Instagram.
Несмотря на массовый и вдохновенный переход на украинский, интимная лексика до сих пор остается зоной неловкости. Особенно - когда речь заходит о близости: не хватает привычных, комфортных слов, чтобы говорить об этом искренне, нежно или с перчинкой.
Есть два основных полюса - или холодная медицинская латынь, например пенис и вагина, или грубая обсценная брань. Между ними - разве что метафоры, древние слова или застенчивые эвфемизмы.
Но стоит знать: украинский язык сохраняет целый пласт чувственных, образных и красочных названий для всего, что связано с любовью тел. И в этом - настоящее эротическое богатство, которое только ждет своего возрождения.
Итак, фраза "поставити коня в стайню" - не всегда о конезаводстве.
"Висмик" - это прерванный половой акт
"Тьорки" или "секеляння" - это мастурбация
"Телесування, цілування, лоскотання" - это петинг
"Чом ти мене не лоскочеш, чи не вмієш, чи не хочеш?"
"Кортячка" или "свербіння" - это половое влечение
"Піська" - маленький член, а "мотовило" - большой.
"Секель, скоботень, шкворень, семеник, линдик або кіль" - это клитор.
За интим перед браком девушку могли или обвинить в "перелюбі" или называть "сороміцькою дівкою". В худшем случае - "прогуляна" или "покрита".
Но, если девушка не намекала и не поддерживала тему секса даже в браке - называли "доброю дівою"
"Дівчина з калиною" - это целомудренная девушка. От этого и пошло выражение "калину ламати" или "вінок збивати".
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