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Припиніть цитувати неправильно! ТОП-5 фраз, які ми найчастіше спотворюємо

Понеділок 28 квітня 2025 08:00
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Припиніть цитувати неправильно! ТОП-5 фраз, які ми найчастіше спотворюємо Які 5 відомих цитат ми все життя говоримо та трактуємо неправильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ми щодня використовуємо фрази, що здаються класичними цитатами, навіть не підозрюючи, що їх справжній зміст або формулювання зовсім інші. Деякі вислови спотворили час, поп-культура або просто людська пам'ять.

Які цитати насправді звучать інакше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

"Клієнт завжди має рацію" - цю фразу приписують Гаррі Гордону Селфриджу. Однак її повна версія звучить інакше:

"Клієнт завжди має рацію у питаннях смаку"

"Хліба і видовищ" - вислів, що прийшов до нас із давніх часів. Ювенал писав:

"Народ, який колись вручав владу та легіони, тепер не прагне нічого, окрім хліба і видовищ"

"Час - це гроші" - так цитують фразу, яку казав Бенджамін Франклін. Проте повна суть вислову глибша:

"Час - це гроші, але втраченого часу не повернеш, на відміну від грошей"

"Мета виправдовує засоби" - твердження, яке часто пов'язують із Макіавеллі. Насправді він вважав, що у діях потрібно зважати не лише на мету, а й на засоби, адже гідна мета не виправдовує негідні засоби. На жаль, повна цитата до нашого часу не збереглася.

"Сильніший завжди має рацію" - ця ідея походить від давньогрецьких філософів. Та її справжній сенс звучить так:

"Сильніший завжди має рацію, доки слабші не об'єднаються"

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