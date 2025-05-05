Как прабабушки говорили о любви: значение в древности слов "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя"

В народном языке привычные бытовые вещи нередко получали вторую, куда более пикантную жизнь. Казалось бы, невинные "ступа", "мотовило" или "кортячка" - а на самом деле это намеки, шутки и афродизиаки в одном флаконе.

Как правильно на украинском говорить о сексе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение platfor.ma в Instagram .

Несмотря на массовый и вдохновенный переход на украинский, интимная лексика до сих пор остается зоной неловкости. Особенно - когда речь заходит о близости: не хватает привычных, комфортных слов, чтобы говорить об этом искренне, нежно или с перчинкой.

Есть два основных полюса - или холодная медицинская латынь, например пенис и вагина, или грубая обсценная брань. Между ними - разве что метафоры, древние слова или застенчивые эвфемизмы.

Но стоит знать: украинский язык сохраняет целый пласт чувственных, образных и красочных названий для всего, что связано с любовью тел. И в этом - настоящее эротическое богатство, которое только ждет своего возрождения.

Как раньше говорили "секс" на украинском

Товктися

Махатися

Шуркатися

Перекидатися

Молоти горох

Гнути вербу

Дати джмеля

Кохатися

Шуркатися

Трахкатися

Маститися

Цілину орати

Завести на солодкий медок

Ходити в будяки

Терти маку

Ламати калину

Підкувати чобіток

Розсипати жито

Повалятися

Товкти просо

Прижилитися

Как пофлиртовать с любимым литературно и романтично:

В такім ярочку замочишся та не втопишся

В такім гнізді й мій пташок переночував би

Моя ступка не порожня, топче шляхта подорожня

Мій яругами є студник, де б напився і мій коник

Как раньше мог называться "член":

Дурінь

Правило

Шкворінь

Шишка

Справа

Путо

Пуцька

Пуцо

Женило

Жила

Парубок

Макачула

Чучурка

Горобчик

Коник

Товкачик

Стручок

Щупак

Тичина

Плуг

Свердло

Залпупієнька

Ковбаска

Півник

Соловей

Головочка

Лялька

Смичок

Кінь

Кіньчик

Перчик

Колосок

Кукурудза

Рак

Кочерга

Шило

Ковбаса

Итак, фраза "поставити коня в стайню" - не всегда о конезаводстве.

Как раньше могли называть женские половые органы:

Розкішниця

Сковорода

Гніздо

Бандурка

Ступа

Кузупенька

Біда

Регедзуля

Петрунька

Мандушечка

Вишенька

Тюндя

Вавка

Курочка

Коляда

Мохнатка

Чмонка

Марфутка

Кобіль

Курка

Воронка

Мичка

Коновочка

Кирниченька

Відро

Капуста

Пиріжечок

Паляниця

Пампушка

Еще немного о сексуальной лексике:

"Висмик" - это прерванный половой акт

"Тьорки" или "секеляння" - это мастурбация

"Телесування, цілування, лоскотання" - это петинг

"Чом ти мене не лоскочеш, чи не вмієш, чи не хочеш?"

"Кортячка" или "свербіння" - это половое влечение

"Піська" - маленький член, а "мотовило" - большой.

"Секель, скоботень, шкворень, семеник, линдик або кіль" - это клитор.

Как называли девушек в древние времена

За интим перед браком девушку могли или обвинить в "перелюбі" или называть "сороміцькою дівкою". В худшем случае - "прогуляна" или "покрита".

Но, если девушка не намекала и не поддерживала тему секса даже в браке - называли "доброю дівою"

"Дівчина з калиною" - это целомудренная девушка. От этого и пошло выражение "калину ламати" или "вінок збивати".