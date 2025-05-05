Как прабабушки говорили о любви: значение в древности слов "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя"
В народном языке привычные бытовые вещи нередко получали вторую, куда более пикантную жизнь. Казалось бы, невинные "ступа", "мотовило" или "кортячка" - а на самом деле это намеки, шутки и афродизиаки в одном флаконе.
Как правильно на украинском говорить о сексе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение platfor.ma в Instagram.
Несмотря на массовый и вдохновенный переход на украинский, интимная лексика до сих пор остается зоной неловкости. Особенно - когда речь заходит о близости: не хватает привычных, комфортных слов, чтобы говорить об этом искренне, нежно или с перчинкой.
Есть два основных полюса - или холодная медицинская латынь, например пенис и вагина, или грубая обсценная брань. Между ними - разве что метафоры, древние слова или застенчивые эвфемизмы.
Но стоит знать: украинский язык сохраняет целый пласт чувственных, образных и красочных названий для всего, что связано с любовью тел. И в этом - настоящее эротическое богатство, которое только ждет своего возрождения.
Как раньше говорили "секс" на украинском
- Товктися
- Махатися
- Шуркатися
- Перекидатися
- Молоти горох
- Гнути вербу
- Дати джмеля
- Кохатися
- Шуркатися
- Трахкатися
- Маститися
- Цілину орати
- Завести на солодкий медок
- Ходити в будяки
- Терти маку
- Ламати калину
- Підкувати чобіток
- Розсипати жито
- Повалятися
- Товкти просо
- Прижилитися
Как пофлиртовать с любимым литературно и романтично:
- В такім ярочку замочишся та не втопишся
- В такім гнізді й мій пташок переночував би
- Моя ступка не порожня, топче шляхта подорожня
- Мій яругами є студник, де б напився і мій коник
Как раньше мог называться "член":
- Дурінь
- Правило
- Шкворінь
- Шишка
- Справа
- Путо
- Пуцька
- Пуцо
- Женило
- Жила
- Парубок
- Макачула
- Чучурка
- Горобчик
- Коник
- Товкачик
- Стручок
- Щупак
- Тичина
- Плуг
- Свердло
- Залпупієнька
- Ковбаска
- Півник
- Соловей
- Головочка
- Лялька
- Смичок
- Кінь
- Кіньчик
- Перчик
- Колосок
- Кукурудза
- Рак
- Кочерга
- Шило
- Ковбаса
Итак, фраза "поставити коня в стайню" - не всегда о конезаводстве.
Как раньше могли называть женские половые органы:
- Розкішниця
- Сковорода
- Гніздо
- Бандурка
- Ступа
- Кузупенька
- Біда
- Регедзуля
- Петрунька
- Мандушечка
- Вишенька
- Тюндя
- Вавка
- Курочка
- Коляда
- Мохнатка
- Чмонка
- Марфутка
- Кобіль
- Курка
- Воронка
- Мичка
- Коновочка
- Кирниченька
- Відро
- Капуста
- Пиріжечок
- Паляниця
- Пампушка
Еще немного о сексуальной лексике:
"Висмик" - это прерванный половой акт
"Тьорки" или "секеляння" - это мастурбация
"Телесування, цілування, лоскотання" - это петинг
"Чом ти мене не лоскочеш, чи не вмієш, чи не хочеш?"
"Кортячка" или "свербіння" - это половое влечение
"Піська" - маленький член, а "мотовило" - большой.
"Секель, скоботень, шкворень, семеник, линдик або кіль" - это клитор.
Как называли девушек в древние времена
За интим перед браком девушку могли или обвинить в "перелюбі" или называть "сороміцькою дівкою". В худшем случае - "прогуляна" или "покрита".
Но, если девушка не намекала и не поддерживала тему секса даже в браке - называли "доброю дівою"
"Дівчина з калиною" - это целомудренная девушка. От этого и пошло выражение "калину ламати" или "вінок збивати".
Вас также может заинтересовать:
- Как метко и красиво заменить популярные русские фразы
- Что скрывается за словами "піпець" и "капець" - и почему не стоит их употреблять
- Топ-5 фраз на украинском, которые мы чаще всего искажаем