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Как прабабушки говорили о любви: значение в древности слов "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя"

Понедельник 05 мая 2025 08:00
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Как прабабушки говорили о любви: значение в древности слов "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя" Как в древности говорили на украинском об интиме и любовных утехах (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В народном языке привычные бытовые вещи нередко получали вторую, куда более пикантную жизнь. Казалось бы, невинные "ступа", "мотовило" или "кортячка" - а на самом деле это намеки, шутки и афродизиаки в одном флаконе.

Как правильно на украинском говорить о сексе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение platfor.ma в Instagram.

Несмотря на массовый и вдохновенный переход на украинский, интимная лексика до сих пор остается зоной неловкости. Особенно - когда речь заходит о близости: не хватает привычных, комфортных слов, чтобы говорить об этом искренне, нежно или с перчинкой.

Есть два основных полюса - или холодная медицинская латынь, например пенис и вагина, или грубая обсценная брань. Между ними - разве что метафоры, древние слова или застенчивые эвфемизмы.

Но стоит знать: украинский язык сохраняет целый пласт чувственных, образных и красочных названий для всего, что связано с любовью тел. И в этом - настоящее эротическое богатство, которое только ждет своего возрождения.

Как раньше говорили "секс" на украинском

  • Товктися
  • Махатися
  • Шуркатися
  • Перекидатися
  • Молоти горох
  • Гнути вербу
  • Дати джмеля
  • Кохатися
  • Шуркатися
  • Трахкатися
  • Маститися
  • Цілину орати
  • Завести на солодкий медок
  • Ходити в будяки
  • Терти маку
  • Ламати калину
  • Підкувати чобіток
  • Розсипати жито
  • Повалятися
  • Товкти просо
  • Прижилитися

Как пофлиртовать с любимым литературно и романтично:

  • В такім ярочку замочишся та не втопишся
  • В такім гнізді й мій пташок переночував би
  • Моя ступка не порожня, топче шляхта подорожня
  • Мій яругами є студник, де б напився і мій коник

Как раньше мог называться "член":

  • Дурінь
  • Правило
  • Шкворінь
  • Шишка
  • Справа
  • Путо
  • Пуцька
  • Пуцо
  • Женило
  • Жила
  • Парубок
  • Макачула
  • Чучурка
  • Горобчик
  • Коник
  • Товкачик
  • Стручок
  • Щупак
  • Тичина
  • Плуг
  • Свердло
  • Залпупієнька
  • Ковбаска
  • Півник
  • Соловей
  • Головочка
  • Лялька
  • Смичок
  • Кінь
  • Кіньчик
  • Перчик
  • Колосок
  • Кукурудза
  • Рак
  • Кочерга
  • Шило
  • Ковбаса

Итак, фраза "поставити коня в стайню" - не всегда о конезаводстве.

Как раньше могли называть женские половые органы:

  • Розкішниця
  • Сковорода
  • Гніздо
  • Бандурка
  • Ступа
  • Кузупенька
  • Біда
  • Регедзуля
  • Петрунька
  • Мандушечка
  • Вишенька
  • Тюндя
  • Вавка
  • Курочка
  • Коляда
  • Мохнатка
  • Чмонка
  • Марфутка
  • Кобіль
  • Курка
  • Воронка
  • Мичка
  • Коновочка
  • Кирниченька
  • Відро
  • Капуста
  • Пиріжечок
  • Паляниця
  • Пампушка

Еще немного о сексуальной лексике:

"Висмик" - это прерванный половой акт

"Тьорки" или "секеляння" - это мастурбация

"Телесування, цілування, лоскотання" - это петинг

"Чом ти мене не лоскочеш, чи не вмієш, чи не хочеш?"

"Кортячка" или "свербіння" - это половое влечение

"Піська" - маленький член, а "мотовило" - большой.

"Секель, скоботень, шкворень, семеник, линдик або кіль" - это клитор.

Как называли девушек в древние времена

За интим перед браком девушку могли или обвинить в "перелюбі" или называть "сороміцькою дівкою". В худшем случае - "прогуляна" или "покрита".

Но, если девушка не намекала и не поддерживала тему секса даже в браке - называли "доброю дівою"

"Дівчина з калиною" - это целомудренная девушка. От этого и пошло выражение "калину ламати" или "вінок збивати".

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