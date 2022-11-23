Як позбутися неприємного запаху шкарпеток під час прання: додайте лише один інгредієнт

Найкращий засіб для поглинання будь-яких неприємних запахів під час прання – це звичайна харчова сода. Вона нейтралізує неприємні запахи холодильника, туалету, запах тютюну.

Соду можна використовувати для чищення посуду чи техніки, які зберігають довго неприємний запах. Наприклад, з содою можна почистити пральну машинку, термос або мікрохвильову піч.

Як прибрати неприємний запах шкарпеток

Складіть шкарпетки в тазик, насипте харчову соду і залийте теплою водою. Залишіть цей таз на ніч, а вранці виперіть у звичайному режимі.

Щоб під час прання посилити ефект можна змішати соду з лимонним соком. Намочіть шкарпетки, натріть їх харчовою содою, а потім налийте сік лимонний (або видавіть половинку лимона). Через 10 хвилин промийте шкарпетки під водою.

Соду та лимонну кислоту можна додати у спеціальний відсік під час прання у пральній машині. Це допоможе усунути запах не тільки шкарпеток, а й будь-який інший "аромат" з одягу чи білизни.

Фото: Позбутися неприємного запаху вам допоможе звичайна сода

Як прибрати неприємний запах у взутті

Якщо неприємним запахом просочилося взуття, насипте соду всередину і залиште на ніч. А вранці витрусіть її та протріть губкою або фланелевою серветкою.