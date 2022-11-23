Как избавиться от неприятного запаха носков во время стирки: добавьте всего один ингредиент

Самое лучшее средство для поглощения любых неприятных запахов о время стирки - это обычная пищевая сода. Она нейтрализует неприятные запахи холодильника, туалета, запах табака.

Соду можно использовать для чистки посуды или техники, которые хранят долго неприятный запах. Например, с содой можно почистить стиральную машинку, термос или микроволновку.

Как убрать неприятный запах носков

Сложите носки в тазик, насыпьте пищевую соду и залейте теплой водой. Оставьте этот таз на ночь, а утром постирайте в обычном режиме.

Чтобы во время стирки усилить эффект, можно смешать соду с лимонным соком. Намочите носки, натрите их пищевой содой, а потом налейте лимонный сок (или выдавите половинку лимона). Через 10 минут промойте носки под водой.

Соду и лимонную кислоту можно добавить в специальный отсек во время стирки в стиральной машине. Это поможет устранить запах не только носков, но и любой другой "аромат" с одежды или белья.

Фото: Избавиться от неприятного запаха вам поможет обычная сода

Как убрать неприятный запах в обуви

Если неприятным запахом пропиталась обувь, то насыпьте соду внутрь и оставьте на ночь. А утром вытряхните ее и протрите губкой или фланелевой салфеткой.