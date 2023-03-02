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Як позбутися неприємного запаху з холодильника надовго: допоможуть прості засоби

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Холодильник дуже важлива річ на кухні. В ньому зберігають всі продукти, тому у ньому починає швидко з'являтись неприємний запах. Позбутися цієї проблеми можна простими засобами.

Про це пише SantePlus.

Сода

Щоб швидко та надовго прибрати неприємний запах з холодильника, знадобиться звичайна харчова сода.

Зокрема, потрібно просто насипати харчову соду у склянку та поставити її у холодильник.

Така проблема часто виникає в жарку погоду, коли холодильник перевантажений продуктами. Щоб виправити цю ситуацію, найкраще розчинити кілька столових ложок соди в склянці води, а потім поставити її на нижню полицю у холодильник.

Спосіб зберігання їжі в холодильнику також дуже важливий. Наприклад, сир і нарізку завжди слід накривати та загортати, щоб вони не поширювали неприємні запахи по холодильнику.

Лимон

Є два варіанти, як використовувати лимон для очищення:

  • накапати сік на губку і протерти нутрощі холодильника - так можна позбутися від запаху м'яса, риби або ліків;
  • розрізати лимон на кілька частин і залишити всередині - міняти часточки потрібно раз в два дні.

Так само точно можна використовувати не тільки лимон, але і апельсин, і грейпфрут.

Активоване вугілля

Усім відомий адсорбент можна використати для вирішення такої популярної проблеми.

Необхідно взяти 20-50 таблеток, подрібнити їх, висипати в тарілку і залиште в холодильнику. Активоване вугілля вбере усі запахи.

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Також ми писали, як "врятувати" продукти в холодильнику, якщо довго немає світла.

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