Як позбутися неприємного запаху з холодильника надовго: допоможуть прості засоби

Сода

Щоб швидко та надовго прибрати неприємний запах з холодильника, знадобиться звичайна харчова сода.

Зокрема, потрібно просто насипати харчову соду у склянку та поставити її у холодильник.

Така проблема часто виникає в жарку погоду, коли холодильник перевантажений продуктами. Щоб виправити цю ситуацію, найкраще розчинити кілька столових ложок соди в склянці води, а потім поставити її на нижню полицю у холодильник.

Спосіб зберігання їжі в холодильнику також дуже важливий. Наприклад, сир і нарізку завжди слід накривати та загортати, щоб вони не поширювали неприємні запахи по холодильнику.

Лимон

Є два варіанти, як використовувати лимон для очищення:

накапати сік на губку і протерти нутрощі холодильника - так можна позбутися від запаху м'яса, риби або ліків;

розрізати лимон на кілька частин і залишити всередині - міняти часточки потрібно раз в два дні.

Так само точно можна використовувати не тільки лимон, але і апельсин, і грейпфрут.

Активоване вугілля

Усім відомий адсорбент можна використати для вирішення такої популярної проблеми.

Необхідно взяти 20-50 таблеток, подрібнити їх, висипати в тарілку і залиште в холодильнику. Активоване вугілля вбере усі запахи.