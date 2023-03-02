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Как избавиться от неприятного запаха из холодильника надолго: помогут простые средства

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Холодильник очень важная вещь на кухне. В нем хранят все продукты, поэтому в нем начинает бистро появляться неприятный запах. Избавиться от этой проблемы можно простыми средствами.

Об этом пишет SantePlus.

Сода

Чтобы быстро и надолго убрать неприятный запах холодильника, понадобится обычная пищевая сода.

В частности, нужно просто насыпать пищевую соду в стакан и поставить в холодильник.

Такая проблема часто возникает в жаркую погоду, когда холодильник перегружен продуктами. Чтобы исправить эту ситуацию, лучше растворить несколько столовых ложек соды в стакане воды, а затем поставить ее на нижнюю полку в холодильник.

Способ хранения пищи в холодильнике тоже очень важен. К примеру, сыр и нарезку всегда следует накрывать и заворачивать, чтобы они не распространяли неприятные запахи по холодильнику.

Лимон

Есть два варианта, как использовать лимон для очистки:

  • накапать сок на губку и протереть внутренности холодильника - так можно избавиться от запаха мяса, рыбы или лекарств;
  • разрезать лимон на несколько частей и оставить внутри - менять дольки нужно раз в два дня.

Так же точно можно использовать не только лимон, но и апельсин и грейпфрут.

Активированный уголь

Всем известный адсорбент можно использовать для решения столь популярной проблемы.

Необходимо взять 20-50 таблеток, измельчить их, высыпать в тарелку и оставить в холодильнике. Активированный уголь впитает все запахи.

Раньше мы сообщали, как долго сырая курица может храниться в холодильнике и как проверить ее свежесть.

Также мы писали, как "спасти" продукты в холодильнике, если долго нет света.

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