Як "врятувати" продукти в холодильнику, якщо довго немає світла

За постійних відключень світла в Україні після російських ракетних обстрілів у багатьох людей пропадають продукти в холодильниках. Як цього уникнути?

Як зберегти продукти при тривалому відключенні світла

Краще заздалегідь купити контейнери із сухим льодом чи заморозити воду у звичайних пластикових пляшках з-під напоїв. Зберігайте їх у морозильній камері холодильника у разі відсутності електроенергії.

Якщо немає світла, розкладіть раніше підготовлені ємності з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозильної камери. Так ви продовжите час перебування продуктів у вимкненому холодильнику більш ніж на 4 години. Завдяки використанню сухого льоду тривалість зберігання може збільшитись до 2 діб.

Якщо світла немає більше, ніж 4 години та довше харчові продукти найкраще покласти разом у морозильній камері. Заповненою вона тримає холод до 48 годин, наполовину порожній – лише 24 години.

Якщо світла немає, намагайтеся якнайменше відкривати дверцята холодильника. Так ви перешкодите попаданню теплого повітря, адже оптимальна температура в ньому повинна бути не вище 4 градусів, а в морозилці – не перевищувати -4 градуси.

Не забувайте, що продукти, що мають температуру не вище +4 градусів або на яких зберігаються крижані кристали, можна заморозити повторно або приготувати.