Як довго сира курка може зберігатись в холодильнику і як перевірити її свіжість

У кожної господині трапляються ситуації, коли раптово плани на вечір міняються і доводиться готувати не ту страву, що планувалось. Так заздалегідь куплену курятину відкладають на завтра або навіть на післязавтра. Але як довго може зберігатись таке м'ясо та як визначити, чи воно свіже?

Як довго може зберігатись сира курка

Міністерство сільського господарства США у своїх рекомендаціях зазначає, що зберігати в холодильнику сиру курятину можна протягом двох діб. Протягом цього часу м'ясо не втратить своєї якості.

Втім, якщо у вас є сумніви щодо того, чи сира птиця все ще безпечна для споживання чи її час вже вийшов, є кілька контрольних ознак, які дадуть вам це зрозуміти.

При найменших підозрах не варто їсти таке м'ясо, бо можна отруїтись. Тільки у США щороку майже 1 млн людей хворіє після споживання зараженої птиці. Навіть у найсвіжішому вигляді сира курка часто заражена багатьма бактеріями, включаючи бактерії Campylobacter, Salmonella та Clostridium perfringens.

Як перевірити курятину на свіжість

Перевірте дату, що вказана на упаковці. Відповідно до Міністерства сільського господарства США, свіжу курку, індичку, фарш і птицю слід приготувати або заморозити протягом 1-2 днів після покупки.

Зверніть увагу на знебарвлення. Коли сира курка ще свіжа і безпечна для споживання, вона буде світло-рожевою, блідо-блакитно-білою або навіть жовтою з яскраво-білим жиром.

Якщо ж на птиці ви помітили плямистий жовтий жир або відтінки зеленого та сірого - викиньте це м'ясо.

Неприємний запах є явною ознакою того, що продукт зіпсувався. Вийміть курку з холодильника понюхайте її. Якщо відчуєте будь-які кислі, рибні або сірчані нотки - позбудьтеся цієї птиці.

Перевірте текстуру. Сира курка може пройти візуальні та нюхові перевірки, але консистенція є ще одним великим червоним прапорцем, на який варто звернути увагу, перш ніж почати готувати.

Сира свіжа курка буде блискучою, вологою на дотик і навіть трохи слизькою. Якщо ж курка липка та м’яка на дотик - вона вже не годиться для приготування їжі.