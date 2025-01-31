Як позбутися небажаних дзвінків на Android: прості способи

Небажані дзвінки - це справжня проблема, що забирає час і дратує в найбільш невідповідний момент. На щастя, смартфони на Android пропонують зручні способи фільтрації спаму, даючи змогу автоматично блокувати підозрілі номери.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Якщо вам телефонує номер, якого немає в контактах, застосунок Google Phone (попередньо встановлений на Pixel) може надіслати його в Google для перевірки. Якщо у вас інший Android-смартфон, ви можете встановити цей додаток самостійно. Google аналізує дзвінок, імовірно, звіряючи його з базою номерів, позначених як спам.
На більшості пристроїв ця функція ввімкнена за замовчуванням. Щоб перевірити її статус:
Активуйте "Фільтрувати спам-дзвінки", щоб відправляти підозрілі виклики прямо в голосову пошту. Якщо на вашому пристрої є автоматична функція Call Screen, цей пункт може бути відсутнім.
Якщо ви користуєтеся стандартним додатком Samsung Phone, у ньому є аналогічна функція Smart Call. Для її активації:
Тепер система попереджатиме вас про шахрайські дзвінки. Також можна увімкнути "Блокувати спам і шахрайські дзвінки", щоб надсилати їх одразу в голосову пошту. Ви можете налаштувати фільтрацію для всіх підозрілих номерів або тільки для тих, що вважаються високим ризиком за базою Hiya.
Крім автоматичного визначення номерів, ви можете заблокувати їх вручну. Після цього дзвінки із заблокованого номера одразу надсилатимуться в голосову пошту, і ви не отримаєте повідомлення про виклик.
Щоб переглянути список заблокованих номерів (або розблокувати їх):
Щоб переглянути або змінити список заблокованих номерів: