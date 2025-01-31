Як позбутися небажаних дзвінків на Android: прості способи

На Pixel та інших Android-смартфонах

Якщо вам телефонує номер, якого немає в контактах, застосунок Google Phone (попередньо встановлений на Pixel) може надіслати його в Google для перевірки. Якщо у вас інший Android-смартфон, ви можете встановити цей додаток самостійно. Google аналізує дзвінок, імовірно, звіряючи його з базою номерів, позначених як спам.

На більшості пристроїв ця функція ввімкнена за замовчуванням. Щоб перевірити її статус:

Відкрийте додаток Phone (Телефон)

Натисніть три крапки в правому верхньому кутку

Виберіть Налаштування

Перейдіть у "Визначення номера та спам"

Якщо "Перегляд номера і спаму" вимкнено, увімкніть його

Активуйте "Фільтрувати спам-дзвінки", щоб відправляти підозрілі виклики прямо в голосову пошту. Якщо на вашому пристрої є автоматична функція Call Screen, цей пункт може бути відсутнім.

На Samsung Galaxy

Якщо ви користуєтеся стандартним додатком Samsung Phone, у ньому є аналогічна функція Smart Call. Для її активації:

Відкрийте вкладку Клавіатура

Натисніть три крапки в правому верхньому куті

Виберіть Налаштування

Перейдіть у "Визначення номера та захист від спаму"

Увімкніть перемикач у верхній частині екрана

Тепер система попереджатиме вас про шахрайські дзвінки. Також можна увімкнути "Блокувати спам і шахрайські дзвінки", щоб надсилати їх одразу в голосову пошту. Ви можете налаштувати фільтрацію для всіх підозрілих номерів або тільки для тих, що вважаються високим ризиком за базою Hiya.

Ручне блокування номерів

Крім автоматичного визначення номерів, ви можете заблокувати їх вручну. Після цього дзвінки із заблокованого номера одразу надсилатимуться в голосову пошту, і ви не отримаєте повідомлення про виклик.

На Pixel та інших Android-смартфонах

Відкрийте вкладку Нещодавні виклики

Натисніть на потрібний номер

Виберіть "Заблокувати номер"

За бажання відзначте "Повідомити про спам"

Щоб переглянути список заблокованих номерів (або розблокувати їх):

Натисніть три крапки в правому верхньому куті

Виберіть Налаштування, Заблоковані номери

Тут можна побачити заблоковані номери, видалити їх зі списку або ввімкнути блокування анонімних номерів

На Samsung Galaxy

Відкрийте вкладку Нещодавні виклики

Натисніть на значок "i" поруч із номером

Виберіть "Заблокувати"

Щоб переглянути або змінити список заблокованих номерів: